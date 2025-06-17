金曲歌后「吃太多玉米」GG了！高燒逼近39度 慘吐：客廳都是臭屁味

記者潘慧中／綜合報導

金曲歌后紀曉君儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。沒想到，她最近因為一樣食物吃太多，導致吐個不停，還一度發高燒到38.8度，「超痛苦！」

▲紀曉君吃太多糯米玉米悲劇了。（圖／翻攝自Instagram／samingad168）



紀曉君16日在Instagram限時動態坦言，由於前一天吃太多糯米玉米的關係，當晚突然脹氣之外，還一直吐，而且發燒到逼近39度，「身體冷到躺在雪地的感覺，超痛苦。」

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▲紀曉君當晚狂吐還發高燒。（圖／翻攝自Instagram／samingad168）



更慘的是，過了一個小時後，紀曉君的身體又突然燙到很不舒服。不幸中的大幸是，在老公和女兒的悉心照料下，她吃了藥又躺冰枕，才漸漸退燒。

▲紀曉君隔天就好轉了。（圖／翻攝自Instagram／samingad168）



過程中，紀曉君坦承不斷排氣，「一直放屁，排掉肚子的氣就退燒了，整間客廳都是臭屁味」，雖然當下情況十分狼狽，但幸好隔天狀況就變正常了，「很像昨天的發燒是在開玩笑的餒！」

紀曉君IG全文：

昨晚突然脹氣真的糯米玉米不能吃太多

一直吐

然後發燒38.8度

身體冷到躺在雪地的感覺

超痛苦

過了一個小時

整個身體燙的很難過

經過老公和女兒的照顧

吃藥 冰枕 漸漸退燒

過程中一直放屁

排掉肚子的氣就退燒了

整間客廳都是臭屁味

今天身體正常的很像昨天

的發燒是在開玩笑的餒！

感謝天主保佑