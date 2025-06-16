台灣首部半導體紀錄片首週票房500萬　被讚台版《不可能的任務》

記者黃庠棻／台北報導

金獎導演蕭菊貞執導的《造山者－世紀的賭注》，為台灣首部聚焦半導體產業發展的紀錄片，自6月13日（五）全台上映以來，口碑持續發酵，上片首週末累計票房突破500萬元。

▲紀錄片《造山者－世紀的賭注》上片首週末累計票房突破500萬元。（圖／牽猴子提供）

隨著話題延燒至今，已接到近300場包場，包含各行不同企業、學校等團體，觀眾不僅盛讚「根本是台灣版《不可能的任務》」，更有不少人直到片尾燈亮仍意猶未盡，有影迷感動表示「他們用生命寫下的，是台灣在半導體世界中立起來的光。」甚至有剛畢業將出國工作的年輕人分享「我終於知道要怎麼向外國人介紹台灣了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲紀錄片《造山者－世紀的賭注》導演蕭菊貞。（圖／牽猴子提供）

上週末《造山者－世紀的賭注》於台北、新竹舉辦「造山不卡關特別場」，現場贈送象徵保庇的「工程師守護神」乖乖一包，片中受訪者、聯電第一代技術員蔡淑芬與洪秀足也現身新竹場，與觀眾分享當年走過的歲月。

兩人回憶當年笑說「我們當初連股票是什麼都不知道，只知道可以拿股票換車，覺得真好用！」當時她們只想努力賺錢吃飽穿暖，天天期待加班、眼睛酸了還捨不得休息，沒想到一顆「小小的沙子」，竟也能成為推動產業、改變台灣的未來之一。

▲紀錄片《造山者－世紀的賭注》上片首週末累計票房突破500萬元。（圖／牽猴子提供）

導演蕭菊貞感性表示「台灣的成功從來不只是檯面上的大佬，而是每位默默努力付出的人都很重要。」台灣半導體產業的起點，來自1976年時任行政院長孫運璿指派第一批工程師，前往美國RCA（無線電公司） 學習 IC （積體電路）技術，包括工研院前院長史欽泰、台積電元老曾繁城、聯發科創辦人蔡明介、富鑫創投董事長邱羅火，以及台灣次微米計畫總主持人盧志遠等人，他們肩負「只許成功，不許失敗」的重責。

▲富鑫創投董事長邱羅火也現身台北場。（圖／牽猴子提供）

昨（15）日，富鑫創投董事長邱羅火也現身台北場映後，感性分享「中秋節時大家看著美國的月亮，就會想起台灣的家而落淚。當年我前往美國時才28歲，到今天我78歲，跨越了整整半個世紀，我們窮但我們爬得起來，這一生我覺得一路走來很驕傲！」

▲胡定華（左）與孫運璿（右），在半導體產業發展史有極大貢獻。／牽猴子 提供.jpg。（圖／牽猴子提供）

導演蕭菊貞也談到創作初衷「我想用紀錄片找到一種文化視角為台灣寫下歷史，認識這段歷史，才能更有底氣，更重要的是問自己，此刻我們是否有勇氣面對逆境、是否有勇氣守護台灣？」她更謙虛表示希望自己是一顆磚頭，能夠引出更多好玉，讓更多的人一起來為台灣寫下歷史。



台灣首部以半導體發展為主題的紀錄片電影《造山者－世紀的賭注》，訪問超過80位見證台灣半導體產業發展的關鍵人物和相關參與、研究者。「造山者」一詞不只是一家企業、一個產業，或特定的一群人，而是台灣人「同島一命」歷經半世紀挑戰，所激發出的奮鬥力量。《造山者－世紀的賭注》現正熱映中。