「靠五人」倫敦再合體！　五月天瑪莎突襲告五人獻驚喜

▲告五人馬不停蹄籌備新專輯。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

告五人推出錄音紀實《Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record｜告五人：就像那些要命的傻瓜 On the Road》，14日公開第二集，記錄下雲安與犬青雙主唱的創作交鋒與音色融合，更讓人意外的是「哲謙大魔王」的幕後角色首度曝光；而讓粉絲驚呼連連的彩蛋，莫過於五月天瑪莎突襲現場，甚至親自參與錄音，告五人笑說：「我們以為他是特地來探班，沒想到他直接變成錄音嘉賓！」

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▲ 五月天瑪莎驚喜現身錄音室。（圖／相信音樂提供）



告五人從早晨進門，到天黑才離開，團隊幾乎全日泡在錄音室中，一天投入超過10小時創作、錄音，直到被工作人員「柔性提醒」天色已黑，才猛然意識時間流逝。有趣的是錄音期間正逢情人節，錄音室助理一開始還一邊工作、一邊聽著告五人的音樂開懷微笑，氣氛溫馨，但隨著時間推移、天色漸暗，對方神情逐漸轉為沈重，讓全新投入錄音的告五人也意識到「今天的日子不太一樣」，最後溫柔體貼地讓助理提早下班過節，成為錄音旅程中的一段暖心插曲。

在這樣密集投入的錄音節奏中，瑪莎的現身成為最暖心的驚喜，談到答應合作的緣由？瑪莎笑說：「我沒有答應啊！是我自己開口的，反正都來了，那我就說，不然你弄一首貝斯給我彈。」他的加入為新歌增添重量，令人更加期待完整專輯曝光。告五人也笑說：「五月天演唱會的串場影片，雲安、哲謙跟瑪莎哥組成『靠五人』，沒想到在倫敦意外合體了！」

告五人與日本頂尖錄音工程師渡邊省二郎之間的火花也是一大亮點，曾與星野源、中島美嘉等知名音樂人合作，渡邊省二郎坦言這次錄製過程既新鮮又具挑戰性，而哲謙則是幕後大魔王，看起來很安靜，實際上卻是背後的老大，哲謙則笑說：「他們錄完vocal、討論完情緒後，我才去揣摩鼓要怎麼打，但又不能打得太滿，要留空間給他們的聲音。這是最有趣的部分，也讓每一場現場演出都能偷換招，玩出不一樣的節奏和感受。」

