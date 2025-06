「靠五人」倫敦再合體！　五月天瑪莎突襲告五人獻驚喜

▲告五人馬不停蹄籌備新專輯。(圖/相信音樂提供)



記者翁子涵/台北報導

告五人推出錄音紀實《Accusefive IV : To Dream, To Live, To Record|告五人:就像那些要命的傻瓜 On the Road》,14日公開第二集,記錄下雲安與犬青雙主唱的創作交鋒與音色融合,更讓人意外的是「哲謙大魔王」的幕後角色首度曝光;而讓粉絲驚呼連連的彩蛋,莫過於五月天瑪莎突襲現場,甚至親自參與錄音,告五人笑說:「我們以為他是特地來探班,沒想到他直接變成錄音嘉賓!」

▲ 五月天瑪莎驚喜現身錄音室。(圖/相信音樂提供)



告五人從早晨進門,到天黑才離開,團隊幾乎全日泡在錄音室中,一天投入超過10小時創作、錄音,直到被工作人員「柔性提醒」天色已黑,才猛然意識時間流逝。有趣的是錄音期間正逢情人節,錄音室助理一開始還一邊工作、一邊聽著告五人的音樂開懷微笑,氣氛溫馨,但隨著時間推移、天色漸暗,對方神情逐漸轉為沈重,讓全新投入錄音的告五人也意識到「今天的日子不太一樣」,最後溫柔體貼地讓助理提早下班過節,成為錄音旅程中的一段暖心插曲。

在這樣密集投入的錄音節奏中,瑪莎的現身成為最暖心的驚喜,談到答應合作的緣由?瑪莎笑說:「我沒有答應啊!是我自己開口的,反正都來了,那我就說,不然你弄一首貝斯給我彈。」他的加入為新歌增添重量,令人更加期待完整專輯曝光。告五人也笑說:「五月天演唱會的串場影片,雲安、哲謙跟瑪莎哥組成『靠五人』,沒想到在倫敦意外合體了!」

告五人與日本頂尖錄音工程師渡邊省二郎之間的火花也是一大亮點,曾與星野源、中島美嘉等知名音樂人合作,渡邊省二郎坦言這次錄製過程既新鮮又具挑戰性,而哲謙則是幕後大魔王,看起來很安靜,實際上卻是背後的老大,哲謙則笑說:「他們錄完vocal、討論完情緒後,我才去揣摩鼓要怎麼打,但又不能打得太滿,要留空間給他們的聲音。這是最有趣的部分,也讓每一場現場演出都能偷換招,玩出不一樣的節奏和感受。」