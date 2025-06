蔡琴被示愛突喊「拒當巧克力」　嘲諷陳水扁：我不想坐牢！

▲蔡琴和鮑比達再續前緣。(圖/記者周宸亘攝)



記者翁子涵/台北報導

蔡琴今(15日)在Ticc舉辦第3場《不要告別》演唱會,她為了演唱會專程訂製的五套「戰袍」絕美吸睛,更在舞台上發揮過人的「40秒換裝術」,也襯托出老歌的雅緻內斂;而對於演唱會節目籌畫總是親力親為的她,在紀錄片上透露自己的舞台華服從不跟人撞衫,她自豪表示:「因為都是我帶著裁縫師去找布料專人訂製,剪裁設計都在我的腦海中,因此每一套都獨一無二。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼蔡琴和鮑比達共同獻上舞台劇的中英文經典歌。(圖/記者周宸亘攝)



唱完《跟我說愛我》後,有不少粉絲在台下向她示愛,有粉絲呼喊:「蔡琴、蔡琴,一路同行。」話鋒一轉,蔡琴突然說:「我不喜歡『你是我的巧克力』。」幽默笑說:「我不想,這樣好像在講陳水扁。」她所指的是當年2006年陳水扁視察憲兵學校,憲校學生列隊鼓掌齊喊:「大帥哥,大帥哥,總統大帥哥;巧克力,巧克力,總統你是我的巧克力!」蔡琴冷虧:「我不想坐牢。」瞬間逗笑全場。

蔡琴也與音樂好友鮑比達睽違20年再次合作的橋段,自先前舞台劇《淡水小鎮》合作後,「再續前緣」的兩人來個「琴瑟合鳴」合作共同獻上舞台劇的中英文經典歌,包括《淡水小鎮》的〈機遇〉、〈偶然〉、及兩首英文金曲〈Send in the clown〉、〈As time goes by〉。

蔡琴特別在演唱會首度播放個人紀錄片,其中第一段以「經典」為名搭配英文老歌〈Your Song〉帶領歌迷進入蔡琴的音樂人生,與蔡琴關係如家人般的樂手們談起蔡琴的印象竟是「體力過人」,更爆料她先前巡迴時因為迷上打乒乓球,不僅無師自通玩出興趣,還常常在演唱會一結束就拉著樂手們一起「陪打」,不但一打就是兩個小時,好球技還讓大家稱讚是「專業選手級」水準。

蔡琴笑說:「為什麼可以打這麼久,其實外人不知道,除了學會了好玩更深層意義是,一個觀眾看完演唱會,情緒很高,觀眾回家要睡覺,需要兩個小時和緩心情,但表演者需要四個小時,我唱完歌後我回到房間,我的腦筋會把節目演兩遍,然後指責自己兩遍,會一直檢討,很折磨自己,謝謝他們,讓我免去這麼多折磨。」