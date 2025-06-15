蔡琴被示愛突喊「拒當巧克力」　嘲諷陳水扁：我不想坐牢！

▲蔡琴和鮑比達再續前緣。（圖／記者周宸亘攝）



記者翁子涵／台北報導

蔡琴今（15日）在Ticc舉辦第3場《不要告別》演唱會，她為了演唱會專程訂製的五套「戰袍」絕美吸睛，更在舞台上發揮過人的「40秒換裝術」，也襯托出老歌的雅緻內斂；而對於演唱會節目籌畫總是親力親為的她，在紀錄片上透露自己的舞台華服從不跟人撞衫，她自豪表示：「因為都是我帶著裁縫師去找布料專人訂製，剪裁設計都在我的腦海中，因此每一套都獨一無二。」

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▲▼蔡琴和鮑比達共同獻上舞台劇的中英文經典歌。（圖／記者周宸亘攝）



唱完《跟我說愛我》後，有不少粉絲在台下向她示愛，有粉絲呼喊：「蔡琴、蔡琴，一路同行。」話鋒一轉，蔡琴突然說：「我不喜歡『你是我的巧克力』。」幽默笑說：「我不想，這樣好像在講陳水扁。」她所指的是當年2006年陳水扁視察憲兵學校，憲校學生列隊鼓掌齊喊：「大帥哥，大帥哥，總統大帥哥；巧克力，巧克力，總統你是我的巧克力！」蔡琴冷虧：「我不想坐牢。」瞬間逗笑全場。

蔡琴也與音樂好友鮑比達睽違20年再次合作的橋段，自先前舞台劇《淡水小鎮》合作後，「再續前緣」的兩人來個「琴瑟合鳴」合作共同獻上舞台劇的中英文經典歌，包括《淡水小鎮》的〈機遇〉、〈偶然〉、及兩首英文金曲〈Send in the clown〉、〈As time goes by〉。

蔡琴特別在演唱會首度播放個人紀錄片，其中第一段以「經典」為名搭配英文老歌〈Your Song〉帶領歌迷進入蔡琴的音樂人生，與蔡琴關係如家人般的樂手們談起蔡琴的印象竟是「體力過人」，更爆料她先前巡迴時因為迷上打乒乓球，不僅無師自通玩出興趣，還常常在演唱會一結束就拉著樂手們一起「陪打」，不但一打就是兩個小時，好球技還讓大家稱讚是「專業選手級」水準。

蔡琴笑說：「為什麼可以打這麼久，其實外人不知道，除了學會了好玩更深層意義是，一個觀眾看完演唱會，情緒很高，觀眾回家要睡覺，需要兩個小時和緩心情，但表演者需要四個小時，我唱完歌後我回到房間，我的腦筋會把節目演兩遍，然後指責自己兩遍，會一直檢討，很折磨自己，謝謝他們，讓我免去這麼多折磨。」

