9m88驚喜登台！Penthouse誠意撂台語開唱　限定版舞台曝光

記者吳睿慈／台北報導

日本新世代樂團Penthouse於15日在Legacy TERA舉辦首次台北專場演唱會，現場氣氛沸騰。樂團不僅帶來多首膾炙人口的歌曲，更邀請到R&B女神9m88擔任嘉賓，共同合作限定舞台，為台北的樂迷獻上一個難忘的「午夜大餐」。

▲Penthouse首次在台舉辦專場。（圖／好玩國際提供）



Penthouse以充滿爆發力的〈Welcome to the Penthouse〉揭開序幕，主唱浪岡真太郎熱情向現場觀眾問好：「Hello 台北！We are Penthouse！Are you ready？Say Yeah！」瞬間點燃全場熱情。緊接著，〈Friday’s High〉和〈一難〉兩首歌曲更是讓氣氛持續升溫。他們睽違1年來到台灣，並舉辦第一次專場演唱會，浪岡用中文大喊「讚」，隨後切換台語「多謝！」

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主唱大島真帆也興奮地說道：「Welcome to the Midnight Diner！What’s up Taipei！大家，我好想你們！」他分享抵達台北後，一同享用美食的愉快經驗，並風趣地詢問台下觀眾的日文程度，展現親和力。

▲▼9m88驚喜登台合作Penthouse。（圖／好玩國際提供）



演唱會的最大高潮之一，莫過於R&B創作歌手9m88的驚喜登場。在演唱完〈戀標〉後，真帆興奮地介紹：「在此介紹今天的特別來賓，9m88！」引發全場尖叫。9m88上台前一直在台下觀賞演出，一上台馬上大讚Penthouse很驚艷，兩組音樂人共同演唱了合作歌曲〈Kitchen〉。進入演唱會下半場，Penthouse 以〈Jukebox Driver〉、〈像夏天許願 / 夏に願いを〉、〈26時10分〉和〈Nonsense〉等多首快節奏歌曲，持續帶動全場氣氛，觀眾們跟著音樂盡情舞動。

在感性的MC環節中，浪岡以中文向現場歌迷表達感謝：「今天真的很謝謝大家來看我們的演出！能夠來台灣，見到平常不容易見到的大家，真的非常開心。」真帆也接著用中文傳達：「每天都有辛苦的時候，我們也會繼續努力做音樂，一定會再回來台灣的！在我們再次見面之前，一起加油吧！今天真的謝謝你們！我愛你！」真摯告白讓現場許多歌迷更是驚聲歡呼、感動不已。

▲Penthouse期待下次訪台。（圖／好玩國際提供）



Penthouse在演唱最受歌迷喜愛的「我愛你」這一首歌時，真帆還趣味的帶領觀眾以不要香菜與要香菜分組歡唱，演唱會直到尾聲都相當歡樂。最後以新歌〈Planetary〉和膾炙人口的〈…假如愛上了你〉為這場台北專場畫下完美句點。