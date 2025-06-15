謝京穎意外脫口婚後生活！　曝回家有「差別待遇」一遇書偉秒變聲

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》劇情高潮迭起，穩坐收視總冠軍寶座。近日，由小鹿偉皓、阿甘主持的《娛樂超skr》節目特別直擊《好運來》攝影棚，為觀眾挖出第一手熱騰騰的幕後花絮與演員訪談。

▲《好運來》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）



現場眾星雲集，包括謝瓊煖、侯怡君、傅子純、藍葦華、米可白、謝京穎、賴芊合、劉至翰、何豪傑等實力派演員一字排開，分享拍攝趣事與不為人知的甘苦談，笑料、爆點不斷。

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▲《好運來》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）



可愛的「國民老婆」米可白在訪談中坦言，自己台語不夠流暢，因此每次背誦台詞都得下苦功，完全是「台語菜菜子」的代表。她透露，為了能更精準掌握台詞發音與語氣，劇本上總是密密麻麻寫滿各種羅馬拼音和台語注音。

▲《好運來》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）

米可白笑說「根本是一本個人專屬的文琪『劇本寫真集』！」主持人小鹿偉皓跟阿甘都驚呼「這太佩服了！」米可白對角色的用心程度，完全展現專業演員的敬業精神！

▲《好運來》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）

劇中，一場溫馨的家庭戲碼，描述眾多子孫紛紛表示想搬回來與謝瓊煖飾演的「阿嬤」同住。傅子純先是默默地說「我也要跟阿嬤住，阿嬤會幫我洗澡」，一旁的何豪傑馬上舉手說阿嬤是我的。

▲《好運來》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）

對此，謝瓊煖也展現影后級的幽默感，開玩笑地說「乾脆把浴室改建成超大浴缸，讓大家都可以一起泡澡！」沒想到此話一出，，立刻讓現場所有人笑到岔氣、東倒西歪，也讓大家見識到謝瓊煖「語不驚人死不休」的搞笑功力。

在《好運來》劇中，人氣超高的謝京穎則分享了一段「叫到燒聲」的趣事。她透露，拍攝一場需要不斷大叫劇中人物「陳瑞達」的戲時，真的喊到喉嚨都啞了，不過她也加碼爆料一個有趣的聲音秘密，坦言「我跟貓咪相處久了，講話的聲音會不自覺地變得比較高頻、比較嬌。」

▲《好運來》拍攝現場直擊。（圖／民視提供）

謝京穎還忍不住開玩笑說「對貓咪講話會用高頻，但對老公就會用正常音調說『喔你回來了！』」講完才連忙解釋自己只是開玩笑，深怕老公收看節目會「吃醋」。