被7月5日大地震預言嚇到！修杰楷暑假帶全家離開台灣　只有賈靜雯搭商務艙

記者蕭采薇／台北報導

男星修杰楷14日出席電器品牌活動，大聊購物經。不過暑假將至，他與賈靜雯夫妻照慣例將帶女兒出國參加夏令營，花費至少30萬跑不掉。修杰楷透露，帶咘咘和波妞兩個女兒出國時，都會盡量選搭經濟艙，「我覺得要讓他們有一些觀念，能坐商務艙，是因為爸爸媽媽很努力工作賺錢。」

▲修杰楷出席一日店長活動。（圖／記者謝盛帆攝）

修杰楷坦言，夫妻倆如果是工作，的確都是搭商務艙較多，「但是其實帶小孩，我都是跟他們坐經濟艙。」希望讓小孩知道，想坐比較大的位置，就是得很努力工作。但愛妻的他，還是會讓老婆賈靜雯搭商務艙，修杰楷笑說：「媽媽真的很努力工作，所以她可以坐商務艙。」

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▲修杰楷暑假要帶女兒出國參加夏令營。（圖／記者謝盛帆攝）

他暫時不願公開今年要帶小孩前往的地點，但透露不是日本，「不是說7月5日有那個（大地震的預言），我聽到的都市傳說是這樣，所以就盡可能不要去日本。」修杰楷也笑說，這段訪問要留下來等女兒長大後給她們看，「你看爸爸那麼辛苦工作，就是為了帶妳們去過暑假。」

▲修杰楷出席一日店長活動，現場示範健身，真的很努力工作。（圖／記者謝盛帆攝）

修杰楷與劉品言在影集《此時此刻》演夫妻，是否要趁機買一些新婚禮物送她？修杰楷笑說：「等等就去找看看，有沒有適合準媽媽的一些東西 。」他坦言事前不知道此事，也不知道劉品言和連晨翔戀愛，「也蠻嚇到的，因為我只知道他們之前拍戲合作過，但是是好事啦，就覺得很開心，我覺得他們兩個都還蠻可愛的。」而他與言言之前合作，休息時都只聊美食，不太清楚她的感情狀況。

▲修杰楷出席一日店長活動，現場示範健身，真的很努力工作。（圖／記者謝盛帆攝）