歐陽妮妮顧娃挨酸飄嬸味　「穿睡衣夾鯊魚夾」畫面流出

記者王靖淳／綜合報導

女星歐陽妮妮和藝人張書豪在去年6月宣布結婚，今年元旦生下兒子「睦睦」，平時會透過社群記錄育兒日常的她，最近在Threads分享一段自己在家中顧娃的監視器影像，結果畫面曝光後卻被部分網友吐槽飄嬸味，意外掀起兩派討論。

▲歐陽妮妮會在社群分享育兒生活。（圖／翻攝自Instagram／niniouyang）

透過歐陽妮妮分享的監視器畫面可見到，當時她身穿一件淺灰色的長袖睡衣，上面還有可愛的圖案，再搭配一件舒適的長褲。她將一頭長髮用鯊魚夾簡單盤起，呈現出一種居家休閒狀態。她坐在餐桌前專心吃飯，結果一旁兒子手上的玩具差點掉到地板時，她便趕快轉向側身用手接住，為此她在文中幽默表示：「跟大家炫耀一下～我是什麼厲害的人嗎？」

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▲歐陽妮妮曬出家中監視器畫面。（圖／翻攝自Threads／niniouyang）

畫面曝光後，立刻掀起兩派網友討論，雖然有不少網友稱讚歐陽妮妮，紛紛表示「神人」、「神手」、「媽媽的本能」、「這應該是身為父母獨有的超能力」，但卻有網友吐槽她的居家穿著，留言狠酸「嬸味出來了。」為此，事後出現其他網友幫緩頰「這句話好傷媽媽的心呀」、「這是啥女性歧視女性的言論」、「同樣是女生，說出這種話，有夠沒水準。」