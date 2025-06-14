BTS柾國剛退伍就被炎上！「帽子文字觸政治地雷」韓網傻眼　他道歉：即刻銷毀

記者吳睿慈／綜合報導

南韓天團BTS（防彈少年團）日前全員退伍，老么柾國才剛卸下軍人身份，馬上回歸舞台表演，13日以嘉賓身份出席隊友j-hope演唱會HOPE ON THE STAGE FINAL，帶來無懈可擊的〈SEVEN〉演出。只是他在彩排時，被粉絲拍到戴著印有「MAKE TOKYO GREAT AGAIN」文字的帽子，誤觸敏感地雷，對此，他14日在付費粉絲平台上道歉，多家韓媒跟進報導。

▲BTS柾國剛退伍就被炎上，帽子文字觸政治地雷。（圖／翻攝自JTBC News）



柾國以嘉賓身份出席隊友j-hope的演唱會，驚喜原是美事一樁，他卻在彩排時，戴著印有「MAKE TOKYO GREAT AGAIN（讓東京再次偉大）」文字的帽子，由於該文字是模仿川普競選口號「Make America Great Again」的文字，政治味頗為濃厚，意外遭到韓網炎上，掀起正反熱議。

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▲BTS柾國道歉帽子即刻銷毀。（圖／翻攝自官方IG）



對此，柾國14日凌晨在付費粉絲平台上道歉，「今天我在彩排時戴的帽子，因上面的文字讓很多人失望還有感到不舒服，真心感到很抱歉。」他承認沒有好好確認該標語所包含的歷史與政治意涵，卻貿然戴上帽子，「因為我的不足導致失望、受傷害，我心情感到十分沉重，心裏只有『對不起』。」

柾國承認錯誤，並表示「無論出於什麼原因，都無法辯解，這是我的不足、疏忽，今後我會一個一個更加深思熟慮地行動。」對於網路上所有的指責與批評，他全都接受，並表示「那頂帽子已經立即銷毀，再次說聲『對不起』」，表達了誠懇的歉意。