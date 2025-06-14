星宇股東會「《瘋神》男星第1個到場」！砸上百萬買股 K董：怎那麼好騙

記者潘慧中／綜合報導

星宇航空（2646）13日舉行股東會，《瘋神無雙》班底香蕉（王俊傑）當天不但早上6點第一個抵達現場，席間還主動舉手發言跟董事長張國煒對話，讓老婆不敢置信地說：「阿蕉到底要E到什麼程度？！」

▲香蕉13日早上6點第一個抵達星宇股東會。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）



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當香蕉走到中間自我介紹時，張國煒就搞笑地說「啊我們還有芭樂囉」，頓時逗得全場大笑。接著，香蕉透露之前6、7次的蜜月旅行都是搭乘星宇航空，包括宿霧、曼谷和清邁。

▲香蕉主動發言。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）



而一路以來之所以投入上百萬買星宇股票，是因為香蕉看到航空公司有多麼注重飛安，加上曾有一位座艙長寫親筆信表達一直很喜歡他的表演，「我又多買了星宇航空10張」，讓張國煒笑虧「你怎麼那麼好騙」，全場再度大笑！

▲▼張國煒幽默神回應香蕉。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）



當初想支持星宇航空的契機，是香蕉想成為這間公司的一份子，其中一個辦法就是買股票，並親自出席股東會，「我自己也會盡小小股東的力量，從現在是奈米股東到迷你股東，明年可以成為小股東，歐洲線開了，我可以成為中股東，我一直投資自己，坐自己投資的飛機。」

▲香蕉用買股票支持星宇航空。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）



對此，張國煒提醒一切都要量力而為，「不然我壓力太大！」香蕉聽完則狂點頭說，「有有有，我等一下就要去工作賺錢了」，流利口條逗得全場哄堂大笑。

▲張國煒提醒香蕉買股票要量力而為。（圖／翻攝自Instagram／bnn0705）