曹佑寧「全身赤裸只穿雨衣」嚇退劉以豪！　做臉模險陷幽閉恐懼：像被困黑洞

記者蕭采薇／台北報導

電影《山忌 黃衣小飛俠》票房即將突破2000萬，片商加碼釋出「特化篇」幕後花絮，公開曹佑寧變身「黃衣小飛俠」的過程。劇組巧思設計「樹皮鬼」造型，恐怖指數破表！首次挑戰特化妝的曹佑寧形容這段經歷「新奇、好玩又痛苦」，製作臉模時甚至一度陷入幽閉恐懼。

▲曹佑寧一人分飾兩角，原是帶頭誤闖禁忌儀式的屁孩，後則化身「黃衣小飛俠」。（圖／威視提供）

他回憶：「像被困在黑洞裡，但最後呈現效果真的很酷，就像看到另一個自己。」劉以豪、袁澧林在現場撞見「黃衣小曹」也全身起雞皮疙瘩，劉以豪瞪大眼驚呼：「哇！超可怕的！看著他就超有感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

曹佑寧片中一人分飾兩角，原本是帶頭誤闖禁忌儀式的屁孩張安偉，後面則化身令人毛骨悚然的「黃衣小飛俠」，他表示：「知道要演黃衣小飛俠時，我其實很興奮。」定裝那天他跟劇組試了很多款雨衣，原本還很開心期待。

▲《山忌 黃衣小飛俠》曹佑寧化身黃衣小飛俠。（圖／翻攝自曹佑寧IG）

沒想到製作特化臉模竟差點幽閉恐懼發作，在翻製臉模時有股窒息感襲來，「只露出鼻孔呼吸，大概15到20分鐘，但那段時間感覺很漫長很痛苦。」不過最終成品令眾人相當滿意，因為是出沒在山林裡的精怪，導演與特化團隊討論以「樹皮」為概念，曹佑寧分享：「我臉上有樹皮裂痕、紋路，很逼真。」

劉以豪初見「黃衣小曹」現身片場也被嚇到往後退，忍不住驚呼：「那個妝化得太真了，血管、皮膚，真的像他是從山裡鑽出來的一樣。」雖然很嚇人，劉以豪又羨慕說：「我也好想化化看，很好奇是什麼感覺。」

▲曹佑寧逼真特化造型令劉以豪、袁澧林印象深刻。（圖／威視提供）

袁澧林則對曹佑寧的敬業精神印象深刻，「他裡面幾乎沒穿衣服，就一件黃色雨衣，也沒穿鞋，替他感覺很辛苦。」她還回憶有場夜戲，曹佑寧的角色躲在樹林深處，「他只出現一點點會特別害怕，搭配那個氛圍超毛的。」

▲《山忌 黃衣小飛俠》曹佑寧在製作特化臉模時，竟差點幽閉恐懼發作。（圖／威視提供）

曹佑寧在社群媒體發出「黃衣小飛俠」特化照更引發熱烈討論，剛和他合作新戲的大前輩王識賢也來留言：「三更半夜，你要嚇誰呀！」電影《紅衣小女孩》男主角黃河則搭配一堆火焰及驚嚇貼圖回說：「超級讚，嚇死我。」

▲《山忌 黃衣小飛俠》曹佑寧興奮化身黃衣小飛俠。（圖／威視提供）

粉絲也紛紛喊話「我手機差點丟出去」、「這個時間發是要嚇死誰」、「看電影小飛俠出現我都不敢看臉，超恐怖」、「我在電影院都是被安偉嚇到」，曹佑寧不忘提醒觀眾：「電影裡出現的黃衣小飛俠不只一個，猜猜哪個是我演的，如果沒看清楚，記得來二刷喔！」