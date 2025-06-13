郭泓志憶大聯盟台灣球員第一支全壘打　「未來想要唱歌」

記者葉文正／台北報導

美國運動品牌Oakley今天舉行記者會，活動首日（13日）邀請有「傳奇不死鳥」之稱的前大聯盟強投郭泓志親臨現場，郭泓志說，以前打棒球，Oakley就是我們一直想要佩戴的配件，以前在小聯盟，滿多時候可以收到一些資深球員送我們的禮物，對我們來說就是一個很好的獎勵，它已經是所有運動員的基本配備。

▲郭泓志今天出席活動。（圖／Oakley提供）

以過來人身分而言，郭泓志認為小選手該怎麼調適心情？他說：「有些人天生就是英雄，壓力越大表現會越好，味全龍徐若熙就是其中一個，有看他比賽的小球員，對將來都是一個很好的榜樣。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲郭泓志回憶當年第一支全壘打。（圖／Oakley提供）

回憶他當年(18年前)在大聯盟的今天，郭泓志說：「我打了一支全壘打，投了七局，對大都會隊，也是台灣球員第一支在大聯盟的全壘打，應該是賽前有帶Oakley的關係。18年一轉眼就過去，歲月如梭。」



郭泓志有不死鳥之稱，實際上也是手術多次，他也說：「因為以前沒有現在資訊這麼發達，遇到了就是想辦法解決，現在不管是運動科學或復健這一塊，大家越了解的情況下，就能盡量避免這樣的情況發生，現在場邊又有啦啦隊幫你加油，會讓選手腎上腺素更好，更容易專注在球場上。」



對於啦啦隊被包養的傳聞，郭泓志說沒有聽過，「我看的都是在場上跳舞，我自己是滿想坐在髮香區，現在都還沒有機會坐在髮香區很認真看完一場比賽。但我覺得不管是在任何方面可以幫到球員或是中華職棒，越多人看到跟喜歡，都是一件好事。」



他說現在沒有傷了，「演藝圈對我來說就是去學習，不管演戲或是實境節目，只有唱歌比較不內行而已，我還是盡可能去做好每件事情。（那未來想挑戰唱歌嗎）我慢慢在學習，剛好這幾次實境節目剛好都有跟歌手在一起，他們也有指導我一些小技巧。」