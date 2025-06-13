台大5姬近況曝光！資工彌年收破億　剩1人在圈內

記者王靖淳／綜合報導

曾在網路上爆紅的「台大五姬」，包含「資工彌」余函彌、「國企匡」陳匡怡、「戲劇依」吳依潔、「農推蔓」翁滋蔓以及「獸醫乃」劉乃潔，因兼具學歷與美貌而廣受關注。然而，其中陳匡怡最近在社群曬出追求者豪車、飯局等照，意外引發討論，事後她親自發聲回擊網友的質疑留言，同時也讓不少人對其他4人的現況感到好奇。

▲台大五姬現況曝光。（圖／翻攝自Facebook）

余函彌自創品牌，晉升成年收破億的大老闆，不過卻在2024年被傳出品牌將收攤，還有離職員工在網上散布不實消息說她不做了，為此她也鄭重發聲「絕對沒有要收起來」，並回顧創立品牌的初衷，強調這是她對夢想的堅持，「但在過程中經歷了太多太多的壓迫與委屈」，事後甚至還發出不自殺聲明，並表示如果此網路帳號不再上線，「請幫我討回公道。」

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▲余函彌。（圖／翻攝自Instagram／bonnieyuxx）

吳依潔畢業後曾在電視台工作過，擔任過記者及主播，還因此獲得「最美主播」封號。她在2014年宣布和神旺集團小開蔡紹仁結婚，成為豪門少奶奶，婚後便離開主播台，專心在家相夫教子，夫妻倆育有2個女兒和1個兒子，平常不時會透過社群分享家庭及親子日常。

▲吳依潔。（圖／翻攝自Instagram／joywu1227）

翁滋蔓在2005年曾擔任《我愛黑澀會》的節目班底之一，後來更接下節目《流言追追追》、《TVBS哈新聞》主持棒，還曾出演過《我的自由年代》、《愛情急診室》等戲劇演出，更在2022年登上節目《全明星運動會4》。近年她專心在打高爾夫球，雖然鮮少有演藝作品，但偶爾仍會在社群分享日常。至於劉乃潔，雖未投身演藝圈，但她從台大畢業後，決心專注獸醫領域，並前往英國劍橋大學深造，最後成功取得博士學位，展現驚人學術實力。

▲翁滋蔓。（圖／翻攝自Instagram／smiretzymann）