強強CP《噬血欲情》189狂撩186！JossGawin七月來台　「掌心互貼」一對一互動

記者蕭采薇／台北報導

泰國BL夯劇《噬血欲情》以吸血鬼題材為核心，自3月開播以來話題不斷，展現驚人熱度。有別於一般CP組合，由Joss與Gawin這對強強CP擦出獨特化學反應，迅速吸引大量粉絲的喜愛。兩位主演也驚喜宣布將於7月13日首度來台，於Zepp New Taipei舉辦「Joss Gawin 1st Fan Meeting in Taipei」粉絲見面會。

▲BL夯劇《噬血欲情》JOSS（左）GAWIN（右）宣布來台。（圖／翻攝自GMMTV IG）

曾靠籃球獎學金進入國際學校就讀的Joss，遇上美泰混血、從小在國外生活，大學時期才返泰求學的Gawin。兩人皆擅長英文，也熱愛籃球。

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得知將合作《噬血欲情》後，原本不太熟悉的他們，為了培養默契，Joss在Gawin的鼓勵下，重新拾起因學生時期受傷而停擺的籃球。共同的興趣讓他們逐漸走入彼此生活，累積出的好感情也自然流露在戲劇表現中。

▲JOSS（左）GAWIN（右）因演出BL夯劇《噬血欲情》，人氣爆棚。（圖／無限娛樂提供）

除了相似的語言背景與共同興趣，兩人的外型也成為話題焦點。雖然Gawin有著186公分的挺拔身高，站在人群中已屬高挑代表，但一站在189公分、體格壯碩的Joss身旁，不僅讓Gawin顯得意外「嬌小」，更展現出獨特的「反差萌」，也讓這對強強搭檔在眾多CP中脫穎而出，成為備受期待的新生代代表。



「Joss Gawin 1st Fan Meeting in Taipei」見面會將於７月13日星期日下午3點半於Zepp New Taipei舉行，並為購票粉絲準備了掌心貼掌心一對一HI-TOUCH、專屬紀念合照及專屬紀念海報等三重福利，門票將於6月21日中午12點05分開賣。