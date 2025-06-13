龔俊拍節目出意外！「右眼受傷距眼球1公分」工作室挨轟發聲明了

記者劉宛欣／綜合報導

靠著《山河令》走紅的中國大陸男星龔俊，在參與海外綜藝節目《地球超新鮮》時，玩遊戲不慎傷了右眼。龔俊工作室隨後發佈聲明，表示醫護人員第一時間對傷口進行處理，目前傷勢已無大礙，並未影響眼球。工作室同時強調，後續錄製將全程配備專業醫療團隊，以確保藝人安全。此次意外的發生讓粉絲擔憂不已，部分路透影片可看到，龔俊的傷口距離眼球僅約1公分，場面驚險。

▲龔俊因拍攝《山河令》走紅。（圖／翻攝龔俊微博）

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▲龔俊眼睛受傷。（圖／翻攝微博）

針對此次意外，部分粉絲對工作室的應急處理能力提出質疑，認為龔俊的隨行團隊配置不足，僅有化妝師和攝影師陪同。此外，工作室在事故發生後未及時主動通報，直至網友發現傷痕後才做出回應，被批評漠視藝人安全。另一方面，製作單位的遊戲設計，也被認為存在安全隱患，有粉絲指出龔俊的手肘也有擦傷，但相關細節未被公開說明。

▲龔俊工作室報平安。（圖／翻攝自龔俊工作室微博）

龔俊工作室在聲明中表示，傷勢為意外所致，並已與製作單位協商完善應急處理方案，未來錄製過程中將全程配備專業醫療團隊。同時，多家陸媒轉發相關聲明，呼籲在高強度錄製中優先保障藝人安全。消息指出，《地球超新鮮》的錄製將持續至6月下旬，因而也讓許多粉絲更加擔憂。