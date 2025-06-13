理想混蛋加場開賣倒數！　無預警公布「小巨蛋演唱會最大亮點」

記者蔡琛儀／台北報導

人氣樂團理想混蛋即將首次登上台北小巨蛋開唱，近日特地推出新歌〈萬事大吉〉獻給彼此與一路支持的小混蛋們。歌曲靈感來自阿哲與團員出遊時抽到上上籤，他感性表示：「好像只要有你們在，就能萬事大吉！」正如他們熱愛的動漫《航海王》，夥伴同行，任何冒險都不再可怕。

▲ 理想混蛋新歌〈萬事大吉〉MV邀請到葉曉霏擔任女主角。（圖／何樂音樂提供）

雞丁回憶團員間的深厚情誼，笑說：「我們被小混蛋封為此生看過最愛抱抱的樂團！」不僅在演唱會上彼此擁抱加油，還會互相策畫生日驚喜，像是假哭嚇可沛、浴室突襲阿哲、聯手音控老師作弄建廷，種種惡作劇成為專屬他們的珍貴回憶，他感嘆：「沒有遇見團員，這些事一輩子可能都體驗不到。」

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〈萬事大吉〉也將這段友情化為旋律，加入管樂編曲營造如同動畫般熱血又懷舊的氛圍。團員們希望這首歌如《航海王》般，象徵冒險與夥伴，是一首讓人聽了就覺得好運滿滿、充滿能量的友情之歌。

▲ 理想混蛋推出新歌〈萬事大吉〉。（圖／何樂音樂提供）

MV由王孝玨導演操刀，邀請實力派演員葉曉霏出演熱音社經理，成為象徵小混蛋的「第五成員」。四人對首次結合動畫與彈跳床橋段拍得不亦樂乎，更齊聲祝福歌迷：「祝大家搶票萬事大吉！」這首歌也成為台北小巨蛋演唱會的重要亮點，加開11月2日場次門票將在明（14日）下午1點於KKTIX售票系統全面啟售。