黃嘉千離婚1年近況曝光！回春臉上有光　何如芸驚：是不是交男友

記者劉宜庭／綜合報導

藝人黃嘉千2022年與加拿大籍丈夫夏克立爆出婚變，去年正式結束長達16年的婚姻，當時兩人撕破臉對簿公堂，讓粉絲相當心疼。事隔近1年，她的近況近日被女星何如芸在社群上意外曝光，透露她整個人煥然一新「臉上有光」，甚至引起好友懷疑是不是談戀愛了，意外掀起關注。

▲黃嘉千離婚、恢復單身近1年。（圖／翻攝自黃嘉千臉書）



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何如芸昨（12日）在臉書分享為好友高怡平慶生的聚會，提到當天黃嘉千也現身，一見到對方就忍不住打量，「妳老實說！妳是不是交男朋友了？妳現在太好看太好看了，臉上都有光！」回想起過去那段風波初期的低潮，她坦言曾經見到黃嘉千時，「臉上像蒙了一層黑霧」，甚至開玩笑形容她當時「整個人像隻鬼」。

不僅如此，何如芸也自嘲那時自己的狀態也不比黃嘉千好，「瘦得像小學生，皮膚蠟黃像得肝病」，幾位閨密互虧對方慘況，但也見證彼此如何從情感破碎中逐漸走出來。她感性分享，自己從悲傷絕望中走過5年才真正重建，「在戰爭還未消停時，痛苦的是心情的煎熬，待一切底定後，又是收拾戰場和重建，在在都是折磨人的過程。」過程雖痛苦，但她相信：「肯定會一天比一天更好！」

目前黃嘉千雖未對外公開感情狀態，但外界已能從好友的眼中窺見她逐漸走出陰霾、迎向新人生。何如芸也以自身出版的療癒作品鼓勵粉絲，「我的人生已經翻篇了，同時，我也不願再回首，只想昂首開步向前走。」她也祝福所有在情傷中努力前行的女性「披荊斬棘，未來美好」。