侯佩岑疑遭《浪姐6》隊友私下偷酸！　被諷「直女媽寶」衝熱搜　

記者劉宛欣／綜合報導

台灣女星侯佩岑，先前參加中國大陸選秀節目《乘風2025》（簡稱《浪姐6》），最終也成功地成團出道。然而，近日卻捲入與同團成員張小婉的內鬨風波，有八卦帳號爆料，33歲的張小婉在粉絲群中發言，疑似按讚了一則影射侯佩岑為「直女媽寶」的留言，引發外界熱議，該關鍵字也衝上微博熱搜。

▲張小婉、侯佩岑一起成功成團。（圖／翻攝自張小婉、侯佩岑微博）

張小婉因參加《乘風2025》人氣急升，並持續與粉絲互動。然而，她在粉絲群中表示自己「有主見，不迎合情緒」，並對節目安排的CP組合表達不滿，隨後更按讚暗諷侯佩岑是「直女媽寶」的留言，此舉引發不少網友批評，認為張小婉的行為不夠成熟。雖然張小婉迅速取消了相關按讚，但爭議並未因此平息。

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▲張小婉點讚網友暗諷侯佩岑是直女媽寶的留言。（圖／翻攝自微博）

針對這場風波，侯佩岑直到目前為止並沒有正面回應，此前，在成團後接受訪問時，她曾表示：「這是我給47歲自己的挑戰，是最任性也最瘋狂的選擇。」還高EQ地向每位姐姐夥伴表達感謝，展現專業與溫和態度，贏得許多網友的支持。許多人認為，侯佩岑在整個節目中的表現始終專業且得體，與此次事件中，張小婉的行為爭議形成鮮明對比。