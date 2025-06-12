凱蒂佩芮、奧蘭多布魯爆分手！9年情育有一女　演唱會疑吐心聲

記者劉宛欣／綜合報導

美國流行天后凱蒂佩芮（Katy Perry）與未婚夫奧蘭多布魯（Orlando Bloom）交往近9年，儘管育有一女，但始終未步入婚姻。近日有外媒爆出兩人早已悄悄分手，似乎已結束這段長達近10年的感情，引發討論。

▲凱蒂佩芮、奧蘭多布魯傳出分手消息。（圖／達志影像／美聯社）

根據外媒《Page Six》報導，凱蒂佩芮與奧蘭多布魯目前雖未正式對外宣布分手，但實際上早已分道揚鑣。報導內容內指出兩人「互動詭異、氣氛不對」，而目前凱蒂佩芮正投入巡迴演唱會，也許等演唱會結束後，才會公開感情的真實狀況。

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▲凱蒂佩芮近期正忙著巡演。（圖／路透社）

另一方面，凱蒂佩芮在雪梨舉辦的第三場演唱會，似乎間接印證了這項傳聞。當晚她在演唱悲傷情歌〈I’m Still Breathing〉時，一邊吃著觀眾遞上的巧克力餅乾，一邊說道：「這首歌是關於分手的，而這塊餅乾拯救了我。」一席話引來粉絲與媒體猜測，認為她疑似正經歷情傷。

奧蘭多布魯過去曾有過一段婚姻，2016年與凱蒂佩芮擦出愛火，期間一度分手又復合，最終共同迎來寶貝女兒，曾是不少人眼中的「模範情侶」。外界分析兩人感情出現裂痕的可能原因，包括凱蒂佩芮發行的新專輯反應不如預期，加上育兒與同居生活壓力不小，都可能對感情造成衝擊。目前兩人仍未對分手一事正式發聲。