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《苦盡柑來》李濬榮接台灣實境！節目超狂卡曝光　韓國三金影后也來了

記者孟育民／台北報導

客家電視全新實境行旅節目《細細山路私密達》，今（12）日舉行發布會，宣告節目正式啟動。由台灣藝人彭小刀與人氣YouTuber肌肉山山領軍，帶領來自韓國的藝人金荷娜、李濬榮與INFINITE主唱南優鉉，踏上經典古道「樟之細路」，展開一段結合自然探索與文化交流的深度行旅。三位韓星這次特別為了節目快閃來台，因為時間有限，所以並無安排其他行程，結束記者會就直接返回韓國，相當敬業。

▲▼ 《細細山路私密達》發布會- 彭小刀,南優鉉,金荷娜,李濬榮,肌肉山山。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 彭小刀、南優鉉、金荷娜、李濬榮、肌肉山山出席《細細山路私密達》發布會。（圖／記者黃克翔攝）

韓劇女王也是三金影后的金荷娜睽違13年再訪台灣，並首次參與海外實境節目，熱愛旅遊、對學習不同國家文化有着濃厚興趣的她，節目中將發揮身為演員的細膩觀察力，擔任「文化紀錄者」 的角色，她期待與客家阿婆與鄉親交流，了解客家生活文化。

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▲▼ 《細細山路私密達》發布會-金荷娜 。（圖／記者黃克翔攝）

▲金荷娜睽違13年再次來台 。（圖／記者黃克翔攝）

近期以夯劇《弱美男英雄2》、《苦盡柑來遇見你》累積大量粉絲的大勢演員李濬榮首度來台就獻身節目拍攝，更是令人感到高度期待，多才多藝的他，堪稱是全能型藝術家，運動、料理、繪畫皆有涉略。

李濬榮首次來台，登台就先用中文自我介紹並說「我愛你」，也坦言心情有點緊張又害羞，「我已經吃到牛肉麵跟珍珠奶茶，我今天從機場到會場的路上看到很多溫暖的台灣人，也看見很多台灣的風景，雖然天氣有點下雨，但下雨的風景也很美。」

▲▼ 《細細山路私密達》發布會-李濬榮。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼李濬榮首次來台灣。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼ 《細細山路私密達》發布會-李濬榮。（圖／記者黃克翔攝）

而INFINITE主唱南優鉉，曾多次訪台，對台灣有深刻印象，這次首度參與台灣節目拍攝，除了無庸置疑的歌唱實力，料理也是他的拿手好戲，節目中他將發揮自身能力，展現另一面的獨特魅力，發布會現場五位成員互動熱絡，他更對著鏡頭用客語熱情喊：「我是你的男朋友！」引起現場歡呼。

▲▼《細細山路私密達》發布會-南優鉉。（圖／記者黃克翔攝）

▲南優鉉用客語告白。（圖／記者黃克翔攝）
 

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細細山路私密達金荷娜李濬榮.INFINITE南優鉉苦盡柑來遇見你

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