家寧又發片了！神秘男子突入鏡掀討論　親買「張家檸檬綠茶」自嘲遭砲轟

記者孟育民／台北報導

「眾量級CROWD」Andy、家寧分手後風波不斷，雙方多次隔空交火，各說各話掀起外界關注。沈默多日的家寧，11日晚間再度發片，不過不再是攻擊前任，而是親自前往Toyz的飲料店「拾汣茶屋」，購買「張家檸檬綠茶」，還不忘強調都是自費並非業配。而影片標題她還以「這才是真正的張家檸檬綠茶！親手製作全流程公開」調侃自己，似乎已經走出前陣子的低潮。

▲▼家寧買「張家檸檬綠茶」。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

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買完綠茶後，家寧公開自製檸檬綠茶的過程，在家廚房忙進忙出，還自嘲說：「我準備了滿滿的檸檬，這次的比例是非常重要，要25%的一半。」她邊做邊吃檸檬，不時露出很酸的表情，不過此時竟有一位神秘男子的聲音從鏡頭外傳來，似乎是他的小助手，最後還擔任試喝員的角色，整個手直接入鏡，男子喝完直呼：「沒什麼綠茶味。」家寧則回他：「我知道了，我會好好學習。」不知是否有話中有話 ，格外掀起網友討論。

▲▼家寧買製作檸檬綠茶，神秘男子手入鏡。（圖／翻攝自YouTube／秘月期POPOO）

不過，影片曝光後，除了家寧的發音問題再度引起討論，網友也不埋單她調侃自己的影片：「可以用帳本墊高，比較好切檸檬」、「想看帳本開箱」、「以為真相Part 3」、「啊我要的真相勒」、「妳叫你媽媽把帳本和錢交出來，不就完事了嗎？一直拍朗讀影片幹嘛」。