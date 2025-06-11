吳婉君爆復合趙駿亞！　舉杯敬美景：可以短時間不開心，但別不清醒

記者張筱涵／綜合報導

吳婉君今（11日）被週刊爆料與曾遭控對她施暴的前男友趙駿亞復合，而她稍早也透過黑底白字回應，儘管未正面回應是否真的再次交往，但接著又更新2則限時動態。

▲吳婉君曾出面指控遭趙駿亞家暴。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu、chunyachao）



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吳婉君在首次回應後，二度更新限時動態，內容為她與旅伴在高處賞夜景、舉杯輕碰的模樣，並寫下「祝福我美好的旅程不受影響」。隨後不到一小時，她又轉發了一則心靈雞湯文字，內容寫道：「人生最大的意義就是讓自己快樂，所以不要總跟自己較勁，不要給自己施加太大的壓力，不要讓情緒打亂你的生活節奏。你可以短時間的不開心，但別長時間的不清醒。允許自己崩潰，但也要學會自癒。」

▲吳婉君希望美好旅程不受影響。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



事實上，吳婉君與趙駿亞的情變風波，最早在今年3月曝光。當時公開指控男方家暴與情緒勒索，並前往警局提告、聲請保護令，然而今天週刊突然爆出兩人疑似「死灰復燃」，還曝光疑似同團出遊的影片。她稍早以黑底白字表示：「我看著這些滿滿的惡意，我都不知道我到底對不起誰？我做錯了什麼事？當你們留下我活該被打死這樣的言論，這難道不是一種暴力？這難道不是一種霸凌？」

吳婉君進一步表示，當事人都沒有回應的事，卻能被渲染成如此程度，質疑這個社會為何如此充滿惡意。「我沒有違法亂紀，我沒有介入任何不倫關係，我沒有賣慘、沒有裝堅強，我只是在努力地活下去。」她強調自己身為公眾人物，雖接受被評論的事實，但也盼外界能保有一點基本的尊重。

對於復合傳聞，吳婉君並未正面承認或否認，只是低調表示：「家庭、感情是很私人的事情，我沒有隱瞞也沒有高調，只求大家可以互相尊重。」