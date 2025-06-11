AcQUA源少年重返母校！　莑茗自爆為1事鬧家庭革命

▲ 男團AcQUA源少年回到母校。（圖／北流提供）



記者翁子涵／台北報導

臺北流行音樂中心全新企劃《歌手返校日 HITSTORY: Back 2 School》，首集節目迎來人氣男團AcQUA源少年，回到隊長莑茗的母校台南新化高中，這是莑茗自高中畢業、退伍後首次回到校園，他笑說：「今天是退伍後最緊張的一次工作！」一踏入熟悉的校門，眾多高中回憶瞬間湧上心頭，甚至自曝曾當過學校的糾察隊，當時每天都要在操場集訓，一陣子之後才驚覺「曬成黑炭」，後來走在路上甚至開始撐陽傘。

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▲▼ 男團AcQUA源少年開心回憶校園生活。（圖／北流提供）



此次邀請大牙周宜霈擔任主持，AcQUA源少年更尊稱大牙為「牙姐」，全場笑聲不斷，過程中，四位成員更各自回憶起還是學生時的趣事，莑茗透露，當年為參加吉他比賽拼命練習，一度讓家人相當反對，甚至鬧出家庭革命，但他仍堅持自己所喜愛的事物；佾暘則說自己高中時超愛打電動，曾夢想當電競選手；毓家回憶起國中時的街舞經歷，當時橫掃不少比賽獎項；秉諭更自曝午休時間其他同學都在睡覺，只有他跑去練舞。

回顧學生時代，四位成員也大方分享了當時的最愛歌曲，從盧廣仲的〈魚仔〉、潘瑋柏的〈24個比利〉、MP魔幻力量，到周杰倫的〈擱淺〉，每一首歌都與青春回憶息息相關。秉諭更是大膽坦言：「我現在追的偶像是aespa的Karina！如果有機會合作的話，我死而無憾！」AcQUA源少年也選唱了兩首對他們深具意義的歌，分別是自己的代表作也是出道曲〈水星座AcQUArius〉，以及周杰倫的經典歌曲〈陽光宅男〉，這首歌充滿正向，且朝向陽光追逐夢想的意境，AcQUA源少年希望將青春與成長的祝福送給現場的學生們。

