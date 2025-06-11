台版NCT金道英出道！處女作要上了　現實生活是永春校草…害羞發聲

記者黃庠棻／台北報導

改編自精神科醫師鄧惠文經典作品《婚內失戀》的電視電影《慶祝》，以寫實筆觸描繪三段不同婚姻階段中的情感課題。由天心、陳庭妮、李沐領銜主演，集結李玉璽、柯叔元、姚淳耀與新生代演員陳加樂，演出橫跨20、30、40歲的女性的心碎與成長。

▲電視電影《婚內失戀：慶祝》即將在14日上線。（圖／寬想娛樂提供）

監製陳安齊表示「《婚內失戀：慶祝》透過三位女性角色，展現當代女性在關係與現實之間的掙扎與堅韌。」李沐飾演步入婚姻前的焦慮新娘、陳庭妮飾演在單親壓力下咬牙撐起家庭的媽媽、天心則詮釋中年女性在婚姻裡失落自我的痛楚，層層疊疊的情感，令人心疼又共鳴。」

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▲電視電影《婚內失戀：慶祝》監製陳安齊。（圖／寬想娛樂提供）

陳安齊進一步透露「在看到腳本時候，我腦海就浮現了三位女主角的臉，搭配的男生李玉璽把有點活潑搞笑的直男演的很有趣，特別想提的是新人演員陳加樂表現突出，剛好年齡跟外型都很符合這個角色。」

最新曝光的預告片中，陳庭妮飾演的單親媽媽身兼皮拉提斯教練，在教課時，因為前夫臨時無法照顧小孩、必須一邊教課一育兒，無力與無助的神情讓觀眾瞬間入戲。陳庭妮詮釋出被一件件的突發事件讓生活中找不到一絲喘息的空間，在承受壓力的同時也不經意的讓太多的關心造成對親子間的疏離。

▲電視電影《婚內失戀：慶祝》即將在14日上線。（圖／寬想娛樂提供）

劇中，陳庭妮意外發現小孩的畫畫將自己比作超人，也知道媽媽的辛苦付出，不禁感動落淚，一份母子連心的情感表露無遺。陳庭妮分享「親情是世界上最無私不求回報的愛，拿到劇本的時候就很觸動我，細膩的演出方式期待大家能喜歡。」

另外，劇中陳加樂飾演天心的兒子，他首次的戲劇演出表現亮眼。被封為「永春校草」的陳加樂，因長相神似韓國男團NCT成員金道英，被粉絲笑稱是「台版金道英」，對此他本人倒是笑得很靦腆「真的沒有啦，金道英比我帥多了。」他也補充「不過因為大家會拿來比，我現在每天出門都會稍微整理一下，不能太邋遢。」

▲陳加樂被封為「台版金道英」。（圖／寬想娛樂提供）



陳加樂參加此劇演出也充滿感謝「前輩們很親切，也很照顧我，透過這次的演出經驗，也才知道一部戲的背後有很多辛苦的工作人員。雖然我沒有跟天心姐真的對到戲，但在排練對台詞的時候，她都親自教我，讓我比較沒那麼緊張，只是我還NG了四次，真是對她很不好意思。」

▲陳加樂被封為「台版金道英」。（圖／寬想娛樂提供）

《婚內失戀：慶祝》不只是講婚姻，更是講我們每一個在關係中掙扎過、委屈過、也努力愛過的狀態。這部戲將讓觀眾開始重新思考，細細品味反思自己的人生，希望帶來新的啟發。《婚內失戀：慶祝》6月14日起於三立都會台晚上10:00首播，並將於6月20日東森綜合台晚上11:00、6月27日LINE TV中午12:00接續上架。