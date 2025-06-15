小孟老師／12星座運勢出爐！ 處女座桃花旺上司賞識
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜
｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜
｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜
｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
工作：理解問題核心
感情：放下曾經情傷
財運：錢財來自貴人
幸運色：深棕色
貴人：處女
小人：獅子
工作：睡飽才有精神
感情：感情緣分加深
財運：分散投資風險
幸運色：藏青色
貴人：雙子
小人：金牛
工作：成績持續提升
感情：協調口角摩擦
財運：累積更多錢財
幸運色：天空藍
貴人：魔羯
小人：雙魚
【土象星座】
工作：事業逐步成長
感情：別再過於念舊
財運：多談合作進財
幸運色：果橙色
貴人：牡羊
小人：射手
工作：工作成效飛昇
感情：捨棄舊有觀念
財運：買賣貨比三家
幸運色：奶茶色
貴人：天秤
小人：巨蟹
工作：獲得上司信任
感情：桃花頻頻出現
財運：直覺下好離手
幸運色：金黃色
貴人：射手
小人：天蠍
【水象星座】
工作：留意自身脾氣
感情：勿信花言巧語
財運：報酬率突降低
幸運色：淺紫色
貴人：天蠍
小人：魔羯
工作：找尋更多平台
感情：彼此相處自在
財運：慎防金錢借貸
幸運色：酒紅色
貴人：獅子
小人：天秤
工作：工作表現持平
感情：盡量別搞消失
財運：適時補個財庫
幸運色：咖啡色
貴人：巨蟹
小人：雙子
【火象星座】
工作：努力贏得肯定
感情：想想先前初心
財運：厚德累積財富
幸運色：米白色
貴人：水瓶
小人：牡羊
工作：放下過時想法
感情：真誠才有未來
財運：獲得滿滿收穫
幸運色：藍綠色
貴人：雙魚
小人：水瓶
工作：退一步得圓滿
感情：逐漸相處平淡
財運：暫時沒有收穫
幸運色：莓果色
貴人：金牛
小人：處女
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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