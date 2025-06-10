米可白愛犬「插鼻胃管重拾食慾」　她感動：願病痛少些快樂多些

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白（趙亦瑄）的愛犬「錢錢」罹患胃癌，日前她透露被醫生告知只剩幾個月的壽命，讓她相當難過。平時會在社群記錄與愛犬日常的她，今（10）日發文分享曬出與自拍照，感性透露愛犬在插了鼻胃管後，這幾天突然願意進食，讓她覺得超開心。

▲米可白。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

米可白透露，最近幾天在社群分享愛犬主動吃鍋貼、蝦子、魚片粥、鳳梨酥、雞塊的近況，結果被部分網友問到「狗狗可以吃這些嗎？」為此她表示：「我的錢錢3月18號被診斷胃癌末期只剩2～3個月存活時間⋯因為胃的腫瘤開始不吃不喝⋯經過了5月初吐血 ，6月份的胃扭轉⋯ 還插了鼻胃管⋯這幾天突然願意進食 ⋯我超開心的。」

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▲米可白曝愛犬病況。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

談到愛犬近況，米可白心疼表示，由於胃癌的關係，導致胃蠕動及排空功能喪失，所以她多以流質灌食為主，固體食物只能以少量餵食錢錢，「只要牠願意主動吃～牠想要什麼⋯我都願意滿足牠。」最後，她在文末喊話：「願錢錢病痛少些，快樂多些。謝謝你那麼努力⋯那麼勇敢。」貼文曝光後，湧入大票網友寫下鼓勵留言，紛紛表示「加油」、「辛苦了」、「想吃就吃吧，開心最重要了。」