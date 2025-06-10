《哈利波特》影集選角出爐！金髮「跩哥馬份」高傲臉神還原　威農姨丈變型男

記者蕭采薇／綜合報導

《哈利波特》影集公布最新卡司名單，這次釋出的選角名單中，最受矚目的莫過於馬份家族成員，由Lox Pratt飾演「跩哥馬份」（Draco Malfoy），以及Johnny Flynn飾演「魯休思馬份」（Lucius Malfoy）。尤其「跩哥馬份」金髮加上高傲的神情，更是引發網友一片讚聲，直呼根本是「神選角」。

▲Lox Pratt 飾演跩哥馬份（Draco Malfoy），金髮和高傲神情簡直神選角。（圖／HBO提供）

Lox Pratt飾演的「跩哥馬份」，令網友紛紛留言表示：「光看照片就感覺到跩哥的傲嬌了！太期待了！」影集版《哈利波特》由原著作者J.K. 羅琳（J.K. Rowling）擔任監製，將完整電影宇宙中因時長捨棄部分劇情的痛點，更完整的呈現整個魔法故事的世界觀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Katherine Parkinson 飾演茉莉衛斯理，形象照中已經出現紅髮的特徵。（圖／HBO提供）



先前已公佈關鍵角色卡司，包括哈利波特、妙麗、榮恩、「校長」阿不思鄧不利多、麥教授、石內卜、海格、奎若教授和飛七。10日再新增9位卡司陣容，包括榮恩的媽媽茉莉衛斯理、馬份家族成員、霍格華茲學生西莫斐尼干、芭蒂巴提和文妲布朗等，以及德思禮夫婦、「魔法部長」康尼留斯夫子等角色。

▲Bel Powley和Daniel Rigby飾演德思禮夫婦，佩尼阿姨和威農姨丈變美女和型男。（圖／HBO提供）

