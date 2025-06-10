靈堂過生日！《模犯生》查農淚崩　大16歲女友攜女送暖「蛋糕藏洋蔥」惹哭人

記者蕭采薇／綜合報導

泰國男星查農（小名：Nonkul）因2017年電影《模犯生》爆紅亞洲，他在2023年認愛大16歲的「泰劇女神」Aff。近來查農母親過世，守喪期的他，在媽媽的靈堂度過29歲生日。沒想到Aff和女兒一起為男友準備了驚喜，讓查農當場淚崩。

▲查農在媽媽靈堂中度過29歲生日，爸爸和姊妹也陪在他身旁。（圖／翻攝自IG）

查農在拍攝完BL劇的宣傳期突然認愛，打破了CP營業的慣例，加上年齡差距和Aff曾離婚和前夫有小孩的背景，讓這段戀情儘管一開始不被看好，卻沒影響兩人互相扶持的感情。

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近來查農母親因癌症過世，Aff在葬禮期間全程陪伴，協助處理事務並參與家屬合影，身旁好友多次提到，Aff是查農「重要的精神支柱」。

▲女友Aff的小女兒，突然端出為查農驚喜準備的蛋糕。（圖／翻攝自IG）

查農也在受訪時透露，媽媽罹癌10多年，原本病情都在控制範圍，生活也沒有任何問題。但沒想到本月初2日媽媽突然吐血，病情突然惡化，僅30分鐘便宣告不治。

6月6日是查農的29歲生日，在媽媽的靈堂中，Aff的小女兒（與前夫所生）突然端著蛋糕現身，而這款特製蛋糕上，寫了滿滿查農好友對他的鼓勵和支持，讓他當場淚流滿面。據悉，這是Aff和女兒一起為查農準備的驚喜，也感動了大批網友。

▲蛋糕上寫滿親友對查農的鼓勵和祝福，讓他當場感動落淚。（圖／翻攝自IG）

Nonkul與Aff因合作泰版《下一站是幸福》結緣，該劇翻拍宋茜、宋威龍主演的陸劇，戲結束後兩人傳出戀愛緋聞，時常透過IG留言互動，引發全泰國高度關注。他2023年出席活動時，被媒體問及與Aff關係，親口承認正在追求女方，雙方最終修成整果，查農也稱讚女友Aff「非常會照顧人」。

▲查農與Aff因合作泰版《下一站是幸福》結緣，促成這段相差16歲的姐弟戀。（圖／翻攝自IG）

而Aff主演多部經典泰劇，2012年和渡假村富商宋干（Songkran）結婚，並生下一個女兒，婚後淡出演藝圈，然而雙方於2018年9月登記離婚，豪門婚姻維持6年告終。她恢復單身後，在觀眾支持下復出演藝圈，女神地位不曾因淡出動搖。