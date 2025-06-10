頌樂來台「私下行程」曝光！　鬆口有在找房...一看房價卻驚呆了

▲韓星Solar頌樂舉辦新歌記者會。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

Solar頌樂今（10日）舉辦《Floating Free》新歌發布會，首次現場演唱中文新歌，Solar頌樂開心表示：「推出中文歌曲一直是我的夢想之一，這次我花了七個月的時間努力學習中文，很開心終於能推出第一首中文單曲《Floating Free》。」雖然已能流利用中文對答，但她謙虛表示：「我想說得更好。」被問到會否想交台灣男友？頌樂甜笑說：「現在沒有，我一直工作，沒有時間，我的老婆是我的粉絲們。」

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▲▼ 頌樂被台灣房價嚇到。（圖／記者黃克翔攝）



而她獨自來台發展，身邊沒有家人朋友在，頌樂表示：「同事們很努力幫助我，我最有熱情，喜歡一直挑戰。」她表示自己從未因為孤單而落淚，「我幾乎不哭，看電影才會。」更透露平常很喜歡去超市買東西，有次結帳時店員問她是否有會員卡，她雖聽不懂，但甜笑點頭說：「是。」彼此瞬間都一頭霧水、面面相覷，讓她覺得難忘。

被問到會否想在台買房？頌樂說：「來台灣的時候，有找了台灣的房子，因為我很好奇，不過也不知道以後會不會在台灣生活。」但對於房價，她直呼：「有一點嚇到，很貴，跟韓國差不多。」頌樂表示自己很喜歡西門町，覺得很酷，也想要去傳統市場走走。

頌樂也分享拍MV時，在住宅區附近遇到一位親切的長輩，送她一根蒸好的玉米，讓她深感溫暖；而路邊熱狗攤則是她第一次在攤位前拍照，販售的奶奶與旁邊好奇的爺爺都十分友善，讓她印象深刻。她也提到，第一次吃到黑糖糕和擔仔麵就愛上，尤其擔仔麵的口感令她念念不忘，相當喜愛。

