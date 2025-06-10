劉雨柔卸貨倒數「肚皮突發巨響」　嚇到不敢動：孕期最大驚嚇

記者王靖淳／綜合報導

女星劉雨柔2023年認愛職籃球星胡凱翔，小倆口在今年初公開懷孕喜訊，並於事後透露寶寶是女生。平時會透過社群記錄孕期生活的她，今（10）日發文分享自己肚皮發出啪的一聲，後來上網查了之後才發現是寶寶在肚子裡玩（動）太開心，不過仍讓她嚇得直呼：「孕期之最大驚嚇。」

▲劉雨柔在年初宣布懷孕。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

劉雨柔透露，今天中午先陪胡凱翔搭車到外地比賽，回家後邊吃早餐邊打掃，原本她打算再躺下來休息，結果剛躺下時，肚子裡的寶寶依舊調皮搗蛋、活蹦亂跳，不料下秒竟發出「啪」的一聲，清脆而巨大到讓她懷疑自己的聽覺，瞬間動也不敢動。

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▲劉雨柔分享孕期最大驚嚇。（圖／翻攝自Instagram／lyvonne0526）

面對肚子發出巨聲，劉雨柔立刻傳訊息給胡凱翔，對方則焦急地回覆：「為什麼總是挑我不在的時候，趕快去醫院！」緊接著，劉雨柔上網爬文查資料後，才發現少數孕後期的媽咪也會聽到類似聲響，可能是胎兒動作過大引發羊水波動，或寶寶關節活動所致，所以不用太過擔心。不過她也在文末提醒：「如果媽媽有身體不適，還是建議快去醫院，寧可多跑一趟，也不要造成遺憾。」