TWICE來台開唱！白冰冰被誇像周子瑜「害羞發聲」　梗圖網瘋傳本人翻牌

記者孟育民／台北報導

南韓人氣女團TWICE日前宣佈11月22日將在高雄世運主場館開唱，這也是她們出道10年來，第一次以團體形式來台舉辦專場演出，周子瑜終於能回家鄉開唱，讓粉絲都相當激動。不過有粉絲將TWICE巡迴演唱會《THIS IS FOR》的海報，改成白冰冰的版本，被受封「TW ICE」的白冰冰看見後也轉發照片發聲了！

▲粉絲將白冰冰P到TWICE演唱會海報上 。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰（白雪嬅）

白冰冰見到粉絲的創意，轉發海報圖片表示有趣，「為廣大的歌迷們高興，他們喜歡的韓國女子團體TWICE就要來台灣表演了，大家在摩拳擦掌努力搶票之際，網友的創意令人莞爾。甚至有網友說周子瑜跟我年輕的時候有相似之處，也是一件令人很開心的事。」

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▲白冰冰被說像周子瑜 。（圖／翻攝自Facebook／白冰冰（白雪嬅）

被有網友讚說周子瑜像自己，白冰冰則笑說：「眼光真好。」隨後又謙虛表示：「子瑜是青春無敵韓團門面，我只是青春回憶錄裡的一頁。但能被粉絲提到，真的也是一種榮幸！喜歡Twice、愛子瑜的粉絲們別太認真喔，我們這邊走的是『一秒像、一世夢』的親民路線。笑一笑，心情也Twice甜、Twice好。」