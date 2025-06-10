李程彬床戲「讓程予希不舒服」　談判破局撤班…不爽種心結

圖文／鏡週刊

男星李程彬前年拿下金鐘獎迷你劇集男主角獎，近期為林心如製作的新戲《有愛我們床上談》擔綱男主角，飾演情場浪蕩子，但日前卻傳出他和女主角程予希拍床戲時，誤觸敏感部位鬧尷尬，他事後也不爽，並為難劇組，雙方皆種下心結。本刊日前也見到他在該劇殺青宴後獨自返家，並未和劇組續攤。

▲6/5 22：01，李程彬走出《有愛我們床上談》殺青酒宴餐廳等車。（圖／鏡週刊）



李程彬在林心如製作的《有愛我們床上談》飾演逢人就上的千人斬渣男，他為此也把身材鍛鍊得生猛精實，但據傳他和女主角程予希拍激情戲時擦槍走火，正式拍攝時超越排練尺度，不小心碰到不該碰的地方，踩到女主角地雷，一度差點停拍。

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▲李程彬（中）認識程予希（左）超過10年，當年拍電影時還來探班。右為石知田。（圖／鏡週刊）

大家去續攤 他走人

日前該劇終於殺青，但李程彬在殺青酒宴上和其他人鮮少交集，眾人續攤KTV歡唱，唯獨他隻身返家，社群上劇組開心合照，也都不見他身影，明顯與眾人有隔閡。

5日晚間9點多，林心如的劇組殺青酒宴結束，陸續有人步出餐廳，林美貞率先離場，接著張軒睿、莫允雯及程予希一起出來，3人在門口有說有笑，唯獨沒看到同為主演的李程彬。之後導演許富翔送張睿家上計程車離開。

▲6/5 22：24，李程彬並未跟劇組續攤歡唱，選擇獨自返家休息。（圖／鏡週刊）

又過了一會兒，張軒睿獨自上車離開，個性海派的莫允雯跟程予希被人山人海擋住，一陣混亂中也離開現場。接近10點，3個主角都閃人了，約莫5分鐘後，才看到李程彬跟助理在路邊和其他工作人員聊天等車，最後李程彬獨自上車走人，沒去續攤直接回台北市信義區的住家。

眼角撞破皮 他連休

據知情人士指出，拍攝期間，李程彬先因激情戲讓程予希不舒服，隔天拍戲前，製作人林心如還因此與雙方開會調解，結果談判破局，當天整個劇組撤班，2人後面沒拍的激情戲也壓到最後才拍攝。

▲程予希3年前以《第一次遇見花香的那刻》奪下金鐘獎女配角獎。（圖／鏡週刊）

之後，李程彬有天在劇組拍攝期間，不慎撞傷眼角破皮滲血，他立刻停拍叫救護車，請假數日，身為男主角的他缺席，班表大亂，也讓劇組覺得小題大作，幸好最後整齣戲還是順利拍完。

▲李程彬（右）因和許瑋甯（左）拍《她和她的她》拿下金鐘視帝。（圖／鏡週刊）

李程彬拍剛播畢的《成功路上》也曾傳出惹王識賢不快，因為王識賢私下寡言，在片場不喜歡嘻鬧，但李程彬可能因角色之故，纏著他問東問西，讓王識賢覺得他好吵。如今再爆讓程予希不開心，也讓製作人林心如傷透腦筋。

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