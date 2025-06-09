「Sweety」劉品言、曾之喬都結婚了！網列4共通點：都嫁男團成員

記者陳芊秀／綜合報導

36歲女星劉品言9日閃電宣布結婚懷孕，老公是小3歲男星連晨翔，喜訊震撼兩岸三地。而她2003年和曾之喬組成兩人女子組合「Sweety」，當時兩人年僅14歲，是台灣史上最年輕的少女團體，如今經過22年，相繼升格成為人妻，網友更發現4個共通點「都嫁男團成員」！

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▲「Sweety」2003年成軍，劉品言、曾之喬當時年僅14歲，被視為台灣史上最年輕少女團體。（圖／翻攝自網路）

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曾之喬

曾之喬2009年因拍攝偶像劇《愛似百滙》，結識大她8歲的「飛輪海」辰亦儒，男方身高184公分。兩人秘密戀愛非常低調，緋聞一傳長達10年，且緋聞對象就只傳過彼此，直到2020年小年夜這天閃電宣布結婚，轟動娛樂圈。而兩人婚後持續低調，且相隔兩地工作，婚後4年在去年（2024）宣布懷孕，再度給大家驚喜。

▲曾之喬2020年閃電宣布嫁「飛輪海」辰亦儒，當時喜訊轟動演藝圈。（圖／翻攝自IG）

劉品言

劉品言演出偶像劇《綠光森林》、陸劇《仙劍奇俠傳》走紅，近年憑《華燈初上》入圍金鐘最佳女配角，演技備受好評。她的感情生活則相當低調，老公連晨翔是男團「SpeXial」成員，身高181公分擁有偶像顏值，兩人在3年前（2022）拍攝戴愛玲MV《不想聽見的歌》結緣，隨後又在新劇《舊金山美容院》飾演青梅竹馬，如今更結為夫妻，並且即將要迎接第一胎寶寶。兩人事前完全沒有爆出緋聞，認愛當天就是宣布喜訊之日，也是低調保密到家。

▲劉品言閃電宣布結婚懷孕，情定「SpeXial」連晨翔。（圖／翻攝自IG）

「Sweety」至今22年，兩人如今都升格成為人妻、人母，巧的是老公都是偶像團體出身、身高超過180公分又兼具高顏值，加上戀愛期間都徹底低調，網友形容「出道時還是小朋友，感覺轉眼間兩人也都結婚生子了，時間都去哪兒了」、「意想不到牢牢鎖在一起」、「Sweety兩個女生一個嫁給飛輪海一個嫁給SpeXial感覺也不是一個時代」，同時也洗版留言狂送祝福。