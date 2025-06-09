蔡旻佑受夠深情路線：有點膩！　罕見曝光甜蜜約會心情

▲蔡旻佑推出新歌。（圖／人見人愛娛樂提供）

記者翁子涵／台北報導

創作才子蔡旻佑9日推出夏季戀習曲 〈OOTD〉，「OOTD」是「Outfit of the Day」縮寫、意思為「今日穿搭」，成為大家在社群上廣為使用的流行語。隨著夏季來臨，這回他演繹正向溫暖，又不失甜蜜純情的輕甜情歌，希望創作與私下生活更為貼近，他笑說：「深情路線走太久有點膩，換換口味，夏天來了，渴望約會的時候穿同款聽這首歌，一起吃冰淇淋閃瞎路人！」

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▲▼蔡旻佑推出輕甜情歌。（圖／人見人愛娛樂提供）



〈OOTD〉為帶來適合夏日歡快氛圍的Salsa 節奏；編曲融入小提琴的撥弦和旋律，並加入時髦感十足的電子合成器，讓人聽了就想隨著節奏興奮起來。其中蔡旻佑親自發想的創意，是隱藏在豐富編曲裡的「叮叮」提示音，營造像身歷其境的環境現場感，或許大家感受它可能是路過的腳踏車，也可能是餐廳的送餐提示，透過隱藏的細微巧思強化了臨場感；至於自己穿衣哲學，他分享：「身上的顏色塊不超過三個，配件點綴，香水也是一種搭配，前一晚會先想好穿什麼適合，隨場合穿著得宜就會感到自在。」

歌曲靈感來自蔡旻佑在各地進行巡演時，每一次期待與粉絲見面的心情，將這般與粉絲雙向奔赴的感謝與想念，轉化為在夏日豔陽下與喜歡的人，出門約會前的興奮與期待。透過全新歌曲與風格，蔡旻佑也期盼在今年夏天能邀約大家，一同著用「同款的眷戀」共譜甜蜜夏季戀習曲。他呼籲大家多多聆聽來消暑：「夏天好熱，用OOTD談個戀愛，沁涼如水，擁抱同款的眷戀！」

