劉品言光腳拍婚紗照…網：是真愛！　連晨翔8年前曝裸露腳趾恐懼症

記者劉宜庭／綜合報導

女星劉品言今（9日）在社群平台上無預警公開與連晨翔的婚紗照，並宣布已經懷孕的喜訊，讓網友驚喜萬分，紛紛留言獻上祝福。不只消息震撼，更讓人驚呼的是，兩人拍攝的婚紗照中，雙腳全都「裸露見人」，這個細節立刻勾起粉絲回憶，成為一大亮點。

►點我看更多【劉品言、連晨翔結婚】相關新聞

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲連晨翔、劉品言露腳趾拍婚紗照成一大亮點。（圖／翻攝自連晨翔臉書）



其實早在2017年，連晨翔就曾公開表示自己有「裸露腳趾恐懼症」，拍攝第一支MV時就因要脫襪子拍特寫差點崩潰。他曾感性寫下：「人生很奇妙，你愈害怕的事情就會一直反覆出現折磨你，直到你不再害怕為止。」沒想到這段話如今竟有了浪漫的詮釋。

此次婚紗照中，連晨翔與劉品言在榻榻米和木棧板等居家場景中甜蜜互動，兩人輕鬆赤腳入鏡，腳趾全露，成為象徵突破恐懼的見證，更有粉絲留言「居然露腳趾了～～～看來品言姊姊是真愛」。

▲連晨翔、劉品言結婚了。（圖／翻攝自Instagram／esther88）



照片中，可見劉品言身穿藍白色印花長裙，氣質溫柔；連晨翔則以米灰色休閒套裝登場，兩人眼神交會、擁抱轉圈，彷彿一對置身日劇裡的戀人，場景自然溫馨，沒有過多華麗裝飾，卻展現濃濃幸福氛圍。《ETtoday星光雲》也向劉品言經紀人求證，對方證實喜訊，兩人已結婚並即將升格爸媽。