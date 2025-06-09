喻虹淵悄放閃周渝民「草莓愛心甜慶生」　挺尪新戲《與惡 II》曝感言

記者張筱涵／綜合報導

台劇《我們與惡的距離 II》6月7日正式開播，主演周渝民不僅以全新角色回歸電視劇，更在6月9日迎來44歲生日。妻子喻虹淵第一時間關注丈夫新劇表現，更在社群低調曬出愛的祝福，為夫慶生放閃。

▲周渝民和喻虹淵結婚10年。（圖／翻攝周渝民微博）



喻虹淵在8日轉發《我們與惡的距離 II》官方貼文，透露已觀看前兩集，並感性寫下：「我昨天看了兩集，也在心裡祈求有那麼一個時候，有那麼一絲曙光能照亮這群人，這世界會變好嗎？」一席話展現對劇情的共鳴，也間接表達對丈夫作品的支持。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲喻虹淵第一時間觀賞周渝民新戲《我們與惡的距離 II》。（圖／翻攝自Instagram／reen_yuan）



到了9日早晨，喻虹淵再度在社群上傳一張以草莓和玫瑰造型鮮奶油裝飾的蛋糕，簡單寫上「Happy Birthday」與一顆愛心符號，甜蜜氛圍滿滿，雖未標註對象，但一看便知是獻給壽星周渝民的貼心祝福。

▲喻虹淵替周渝民慶生。（圖／翻攝自Instagram／reen_yuan）



事實上，周渝民日前出席《我們與惡的距離 II》首映記者會時，現場也被劇組驚喜祝壽，他簡短表示：「有幫我慶生很感動，希望能夠把生日喜慶帶給《與惡II》，希望藉由這部戲來感動關心社會事的民眾。」另外，周渝民在《我們與惡的距離 II》前兩集有許多哭戲，在妻兒喪禮上還哭到鼻涕流出，讓劇迷相當動容。