73歲洪金寶進軍抖音！「3天吸74萬粉絲」首曝三代同堂照老婆超美

記者劉宛欣／綜合報導

現年73歲的香港武打巨星洪金寶，儘管近年來身體逐漸行動不便，仍展現出堅強意志和樂觀態度。近年他不時被拍到以輪椅或拄拐杖出行，包含在深圳超市、香港上水街市，都能見到他親自出門採買的身影，悠然享受半退休生活。他更曾在訪問中風趣地表示，逛街市買菜對他來說是一種「娛樂」，展現出對生活的熱愛與自理能力。

▲洪金寶此前曾被目睹坐輪椅出門。（圖／翻攝自洪金寶抖音）

不僅如此，洪金寶也緊跟時代腳步，正式進軍社群平台。他在5日於抖音開設個人帳號，並發表首支影片，幽默地寫下「大家好，今天我終『魚』來了」，向粉絲打招呼。第二則影片中則剪輯他年輕時的電影經典片段，搭配旁白勵志台詞：「輸不可怕，怕輸才可怕！輸只是暫時結果，拼才是永恆態度！」鼓勵大家在人生中堅持不懈，散發滿滿正能量。

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▲洪金寶開通抖音帳號與粉絲互動。（圖／翻攝自洪金寶抖音）

除了展現個人魅力，洪金寶也不忘家人。他日前分享與兒子洪天明拍攝的短片，一同預祝父親節快樂，畫面中更出現祖孫三代的溫馨合照，讓網友大呼感動。其中，洪金寶的妻子高麗虹也同框入鏡，凍齡美貌更是搶盡風頭。自他開通抖音帳號以來，短短3天內便吸引超過74萬粉絲追蹤，再次證明「功夫巨星」的影響力歷久彌新。