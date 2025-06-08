林俊傑「百萬超跑」直接開進大巨蛋！　狂喊「台北」告白1件事

▲林俊傑大巨蛋開唱。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）



記者翁子涵／台北報導

JJ林俊傑昨起一連兩天在台北大巨蛋舉辦「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會台北站，這也是他睽違3年重返台北開唱，2天狂吸8萬觀眾朝聖，票房進帳2.6億，魅力驚人，唱完《編號89757》後，林俊傑興奮和全場打招呼：「台北的朋友！大巨蛋我們來了！好久不見台灣的朋友，第一次可以把巡演帶到大巨蛋，還是要感受一下你們的熱情。」

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▲林俊傑「開跑車」現蹤大巨蛋。（圖／翻攝自林俊傑臉書）

林俊傑更不忘感性告白：「台北是林俊傑出道的地方，JFJ也是在台北，回到台北對我來說有很多感觸，希望今晚可以透過音樂跟你們敘敘舊。」台下也回以熱烈尖叫，在鋼琴前奏響起《記得》時，JJ竟出現在一座「超跑」的移動式舞台上，並彈著鋼琴緩緩現身，原來是他特別設計的驚喜彩蛋橋段，砸800萬訂製了一台FINAL LAP造型鋼琴車環繞整個內場場，讓歌迷能夠超近距離看到他本尊，他一連演唱《她說》、《可惜沒如果》，經典連發讓全場陶醉。

▲▼林俊傑狂飆經典歌。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

林俊傑在升降跑車上，開心與二、三樓的歌迷們揮手打招呼，更打趣笑說：「大家好，樓上的朋友是不是覺得搶票時，搶到這邊有點難過、很遠，不過我們演唱會就是希望可以給你最棒的感受。」而JJ也在這座「超跑鋼琴移動式舞台」上，開放4萬觀眾隨機點歌，一連演唱《偉大的渺小》、《Love UUU》等歌，放送滿滿福利，這也是JJ為歌迷設計的段落，希望將選歌時的「遺珠之憾」透過這一段讓大家都能聽得過癮。

