楊冪、趙麗穎粉絲大戰！「爭章子怡《醬園弄》女二」學歷、獎全挖出

記者劉宛欣／綜合報導

由陳可辛執導、章子怡主演的電影《醬園弄》尚未上映，就因配角卡司掀起熱議。該片近日公布新款海報，宣布將作為「上海國際電影節」的開幕片，備受矚目。然而在主創尚未宣傳前，楊冪與趙麗穎的粉絲卻早已為了「誰才是正宗女二號」展開激烈論戰，從演技資歷到學歷背景樣樣都要比拚。

▲陳可辛的大作《醬園弄》即將上映。（圖／翻攝自微博）

從劇組公布的海報看來，章子怡居中為主角，楊冪與趙麗穎則分別站於左右兩側，可推測戲份差不多。趙麗穎飾演的「西林」是劇情的靈魂人物，而楊冪則飾演「王許梅」，角色設定同樣搶眼。粉絲雙方便由此展開誰是「女二」的論戰，各自搬出自家偶像的過往代表作與榮譽證明她們的實力。

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▲楊冪、趙麗穎的粉絲開戰。（圖／翻攝自微博）

趙麗穎粉絲列出她在演藝圈累積的獎項，包括飛天獎視后、兩屆金鷹視后、百花獎最佳女配角等紀錄，指出她與片中多位實力派如章子怡、雷佳音、王傳君、易烊千璽同台，依舊能展現演技亮點。另一方面，楊冪粉絲則靠著學歷反擊，強調章子怡、雷佳音、王傳君、易烊千璽、楊冪與李現皆畢業自中戲、上戲、北電等戲劇名校，唯獨趙麗穎並無正統戲劇訓練背景，雙方互不讓步。

在一片論戰中，有網友認為這次的「番位」之爭，正巧為《醬園弄》帶來另類曝光與熱度。更有評論直言，片方一開始找來兩個頂流加入，就是看中她們驚人的流量與帶動粉絲關注的實力，至於兩人確切的戲份以及表現，還得等到作品正式上映才能一分高下。