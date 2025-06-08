盤點莫子儀宇宙5作品！首跨足編劇就拿金鐘獎…詮釋台灣第一才子

▲莫子儀主演5作品。（圖／ETtoday製圖）

記者黃庠棻／台北報導

台灣大哥大MyVideo出品最新開播原創台劇《喝酒吧！笨蛋》，是金馬影帝莫子儀睽違7年回歸小螢幕，一開播便登上MyVideo台劇冠軍。除了該劇之外，口碑與獎項雙收的《親愛的房客》、《該死的阿修羅》、《追兇500天》、《台北歌手》等作品，全面展現莫子儀層次分明的演技實力。從內斂低語到情緒爆發，從人性暗面到細膩情感，這五部作品堪稱「莫子儀宇宙」入門必修課，現在在MyVideo都能熱血補課。

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▲莫子儀主演作品《喝酒吧！笨蛋》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《喝酒吧！笨蛋》微醺解憂 莫子儀道盡都市孤獨心事

在MyVideo出品原創戲劇《喝酒吧！笨蛋》中，莫子儀飾演一名在酒吧與人生徘徊的國際調酒冠軍阿榮，因意外失去嗅覺、陷入人生低谷，重返吧檯的他探索都市人際關係中的孤單與療癒。他以慵懶卻真摯的語氣說出一杯酒背後的情緒，戲裡對白細膩、情感深刻，是近年最「貼近心事」的微醺系作品。

▲莫子儀主演作品《喝酒吧！笨蛋》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《台北歌手》突破界線！莫子儀抱走金鐘編劇雙棲發光

這部以戰後為背景的時代劇集《台北歌手》，是莫子儀首次跨足編劇領域的作品，不僅挑戰跨時代角色，更因此奪下金鐘獎戲劇節目編劇獎，成為演員身份之外的一大創作里程碑。戲中，他詮釋深情又糾結的「台灣第一才子」作家呂赫若，再次證明他駕馭不同年代與角色的實力。

▲莫子儀主演作品《台北歌手》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《親愛的房客》勇奪雙影帝！莫子儀寫下人生代表作

《親愛的房客》中，莫子儀飾演照顧樓下房客祖孫的鋼琴老師，劇中壓抑情感一層層堆疊，最終在寂靜中爆發淚點。他也憑此片一舉拿下金馬獎與台北電影節雙料影帝，成為演技派的代表人物。這是他人生履歷表上最亮眼的一筆，也絕對值得一看再看。

▲莫子儀主演作品《親愛的房客》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《該死的阿修羅》穿越善惡邊界 看見莫子儀的情感裂痕

在《該死的阿修羅》這部以「社會事件多重視角」為主軸的實驗性電影中，莫子儀飾演一名記者，隨著隨機殺人事件內幕真相浮出，每一個情節像拼圖般拼湊出每個角色的情感裂痕，他以極具爆發力的演出，直擊人性最黑暗與最無助的瞬間，令人看得屏息。

▲莫子儀主演作品《該死的阿修羅》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《追兇500天》扎針學中醫 莫子儀為戲潛修內傷刑警的脆弱靈魂

在懸疑推理劇《追兇500天》中，莫子儀挑戰一名性格冷僻、情感壓抑的刑警角色。為了詮釋這個身心交瘁的角色，莫子儀從開拍前就與導演密切討論劇本，更為戲向中醫師好友請教針灸，甚至學會親自為自己扎針，只為讓觀眾相信角色在身心交戰間的自我療癒歷程。

▲莫子儀主演作品《追兇500天》。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）