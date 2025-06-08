范瑋琪《歌手》歌聲被嘲車禍現場！傳演唱會門票下跌「打5.6折」

記者陳芊秀／綜合報導

歌手范瑋琪（范范）6日參加陸綜《歌手2025》，演唱自己的招牌金曲〈最初的夢想〉，但是因緊張導致表現失誤，出現聲音顫抖、走音及破音，還被網友形容為「車禍現場」、「翻車」，最後僅出場一次便遭淘汰。她不禁在後台淚崩，事後也發文道歉，陸網更謠傳她21日在佛山舉行的演唱會門票價格下跌，出現5.6折的折扣。

▲范瑋琪《歌手2025》的演唱飽受負評，被形容「車禍現場」。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《讀秒財經》報導，范瑋琪將於6月21日在佛山舉行演唱會，其門票在第三方平台上進行折扣銷售。其中，票價580元（約台幣2415元）的看台票打7.6折，售價人民幣439元（約台幣1828元）；票價780元（約台幣3248元）的看台票打6.2折，售價486元（約台幣2023元）；票價980元（約台幣4080元）的看台票打5.6折，售價545元（約台幣2269元）；票價1280元（約台幣5329元）的內場票打5.6折，售價712元（約台幣2964元）。最貴的兩種票價都被打了5.6折。

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▲范瑋琪佛山演唱會門票傳出票價下跌。（圖／翻攝自微博）

陸網驚呼「這個影響挺大的」、「參加完我是歌手，身價直接掉下來了」、「因為在歌手沒表現好演唱會門票都跌了啊」、「跌得太多了」、「感覺昨天緊張了」，更有人形容「這個門票直接打骨折啦」。另一派網友持續力挺范瑋琪「直播壓力肯定大，這世界溫柔一點吧」、「對別人寬容點」、「她已經很不錯了……多少歌手都沒膽量和勇氣站到歌手的舞台上接受瑕疵和真實水平的評判……」。兩種意見持續在網上交鋒。