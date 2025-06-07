不是周杰倫！　林俊傑大巨蛋首日嘉賓竟是他：一直以來的心願

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王林俊傑（JJ）今晚在台北大巨蛋開唱，也是他首次在大巨蛋的演唱會，外界相當關注今晚嘉賓，包括周杰倫、王力宏等人都是網友瘋猜人選，稍早答案終於公佈，原來是韋禮安！林俊傑更說，和韋禮安合作是他一直以來的心願，讓韋禮安直呼受寵若驚。

▲林俊傑今晚在大巨蛋開唱。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

JJ唱〈修煉愛情〉一半，韋禮安驚喜現身，隨後更一起合唱〈如果可以〉，台上台下皆跟著齊聲大合唱。提到這次邀請韋禮安擔任嘉賓，JJ表示：「跟韋禮安認識好些年了，第一次見面是在金曲獎的頒獎典禮上。很欣賞他的音樂才華也一直很希望有機會可以跟他合作。幾年前我們因為〈手牽手〉的大合唱有了很短暫的音樂上的交集，這次FINAL LAP台北站終於有機會邀請他來同台演唱，非常開心也很盡興！算是完成了一個小心願。」

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此次為兩人首度正式同台演出，雖兩人過去一直未有直接的音樂合作，但在公開場合中，雙方對彼此的音樂才華多有讚賞，甚至曾一起入圍2015年金曲獎「演唱類最佳作曲人獎」，各自展現了在音樂創作的熱情與堅持，在華語樂壇中皆佔有一席之地，這次的合體也讓歌迷們驚艷，期待未來兩人能有更進一步的合作。

▲韋禮安。（圖／翻攝自Instagram／weibirdmusic）

韋禮安難掩興奮，「認識JJ哥是在金曲獎，當時他坐在我旁邊，我想說：『好奇怪，你不是電視裡的人嗎？竟然坐在我旁邊，也是蠻激勵的。』」還玩起諧音梗：「我們剛好是喂，您好（韋，林好），你一定逃不過台灣的諧音梗的！」林俊傑則說：「你有首歌〈還是會〉，因此有諧音，歌迷就有個海獅會，我有首歌也跟你有關，叫〈還是學不會〉。」讓韋禮安大笑：「哇！天啊，你真的是入境隨俗！」笑翻全場。