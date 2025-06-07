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天王都找他寫歌！藍奕邦認「最賺版稅不是劉德華陳奕迅」 這首2度爆紅

星談心／曾幫陳奕迅、劉德華寫歌　藍奕邦曝版稅最賺是「他」

▲出道22年的香港創作歌手藍奕邦，今年首度來台舉辦個唱。（圖／楊澍攝／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

香港創作歌手藍奕邦出道22年首度來台舉辦個唱，他接受時報周刊CTWANT專訪時表示，雖然今年5月才正式推出了首支國語單曲〈男孩子〉，但其實2023年就曾現身周國賢台北演唱會擔任演出嘉賓，藍奕邦說：「很開心自己可以在這邊辦演唱會。」透露6月14日台北個唱會特別選唱之前為陳奕迅創作的國語歌曲〈零下幾分鐘〉。

說起自己和台灣的淵源，被外婆帶大的藍奕邦，從小就跟著外婆一起聽姚蘇蓉、青山、潘秀瓊等國語流行歌曲，而自己的第一個偶像就是鄧麗君，「同學們是聽張國榮、譚詠麟，我是聽鄧麗君的〈小城故事〉、〈你怎麼說〉」，大學時期聽陳綺貞、張震嶽」，他也提到當年第一次來台灣演出舞台劇《快樂王子》，陳綺貞則是觀眾之一，藍奕邦笑說沒有想到自己會在後台遇到偶像陳綺貞，更大讚「本人就是像仙女一樣不食人間煙火」。

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2001年藍奕邦以創作人身份簽約唱片公司，更曾為張學友、劉德華、陳奕迅、林憶蓮、鄭秀文等眾多天王天后創作歌曲與製作專輯，張學友〈樓上來的聲音〉、劉德華〈張開眼睛〉，張艾嘉和徒弟李心潔、劉若英共同演唱的電影主題曲〈20.30.40〉，都是出自於他的手筆。

星談心／曾幫陳奕迅、劉德華寫歌　藍奕邦曝版稅最賺是「他」

▲2001年藍奕邦以創作人身份簽約唱片公司，曾為張學友、劉德華、陳奕迅、林憶蓮、鄭秀文等眾多天王天后創作歌曲與製作專輯。（圖／楊澍攝）

為別人寫歌創作超過上百首，被問至今版稅收益最多是哪首作品？藍奕邦笑答：「張衛健〈身體健康〉版稅收入是最高的。」他直白表示2002年自己剛開始寫歌，版稅收入當然不高，某次和朋友去KTV，席間因為有人生日，理所當然就點〈生日快樂歌〉來唱，讓藍奕邦突然有了靈感，「覺得這個想法很OK！生日就會唱〈生日快樂歌〉，想說那自己可以寫一首〈身體健康〉，隨時都可唱。」未料歌曲一推出就遇到SARS，立即紅起來，「20年後又遇到新冠肺炎疫情，又再度流行一次，覺得有點不好意思」。

星談心／曾幫陳奕迅、劉德華寫歌　藍奕邦曝版稅最賺是「他」

▲藍奕邦今年5月正式推出首支國語單曲〈男孩子〉。（圖／楊澍攝）

他自2009年開始擔任TVB歌唱比賽節目《超級巨聲》評審，辛辣真實的評判風格至今仍讓人印象深刻，也讓他在香港的知名度暴增。藍奕邦說自己當評審沒有特別去模仿別人的風格，當下該講什麼就講什麼，「現在覺得做過就好了，沒有想再做評審，出道這麼久了，不用去批評人家唱的怎麼樣」。

星談心／曾幫陳奕迅、劉德華寫歌　藍奕邦曝版稅最賺是「他」

▲藍奕邦透露2002年為張衛健創作的〈身體健康〉是自己版稅收入最高的一首歌。（圖／楊澍攝）

6月14日將在台北流行音樂中心南基地的SUB LIVE舉行「藍奕邦《Snug In My Arms Live Tour 2025》 Taipei」，他說：「非常歡迎台灣朋友來看，我知道真的是有一些歌迷，雖然我沒有來台灣宣傳，但知道這邊有我的歌迷，他們應該很希望聽到我的現場演唱，也希望在台灣住的香港人，可以一起來現場聽到我唱新的、舊的廣東歌。」

星談心／曾幫陳奕迅、劉德華寫歌　藍奕邦曝版稅最賺是「他」

▲藍奕邦6月將在台北舉辦《Snug In My Arms Live Tour 2025》 Taipei個唱。（圖／Quiet Rebel提供）

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