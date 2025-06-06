瑞莎宣告「I am back」重返演藝圈！接下首位代言人　混血女兒也想入鏡

記者蕭采薇／台北報導

近年來專注於韻律體操教練身份的瑞莎，大聲地宣布「I am back」重返演藝工作，擔任台灣潔淨居家清潔用品品牌，創立以來的首位代言人。她也透露自己今年將花更多時間在演藝事業上，也和願意和女兒一起入鏡。

▲瑞莎宣布重返演藝圈，接下MIT家居品牌「首位代言人」的工作。（圖／淨毒五郎提供）

除了媽媽身份與瑞星體操教練的角色，瑞莎說：「其實我對主持、演戲都很有興趣，今年希望能有更多不同的嘗試，女兒面對鏡頭也非常自然，有時候還會主動想上鏡頭，如果有機會，我也很願意和女兒一起拍節目、拍廣告，應該會很好玩。」

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瑞莎說：「我真的很在意小朋友接觸的東西是否安全，市面上很多產品看起來好像洗得很乾淨，但我最擔心的是那種聞起來太香或洗完手會乾癢的。」她表示，接觸「淨毒五郎」的第一個感受就是「成分好安心」，除了不刺激肌膚外，也不會對地球造成污染，「這對我來說是加分再加分」。

▲瑞莎也樂於讓孩子一起參與打掃。（圖／淨毒五郎提供）

瑞莎也樂於讓孩子一起參與打掃，瑞莎透露有一次我帶兩個小孩一起在家打掃，結果那天下午我們從擦桌子、洗水果、拖地板一路弄到黃昏，我老公一回家就一直笑我們說，你們怎麼光打掃就可以做一整個下午，超可愛的，以後搞不好可以不用請人來打掃了。」

▲瑞莎透露親手做清潔，反而成為一種與孩子們的新連結。（圖／淨毒五郎提供）

她坦言平常家務大多由家人分擔，這次親手做清潔，反而成為一種與孩子們的新連結。「我很珍惜這樣的時光，雖然是在做家事，但因為大家都在一起，也會變得很開心。」對她而言，讓孩子從小參與簡單家務，不只是幫忙，更是生活教育的一環。

▲瑞莎笑說，相信台灣人說的那句「不乾不淨，吃了沒病」。（圖／淨毒五郎提供）

談到生活中的清潔標準，瑞莎笑說自己是「自然派」但不馬虎，瑞莎說：「我很注意小朋友吃的東西、碰的東西乾不乾淨，可是我也相信台灣人說的那句不乾不淨，吃了沒病，有時候我們出去露營，烤肉烤焦了，我還是會剪一剪繼續吃，生活就是要有一點彈性。」