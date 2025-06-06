跩哥馬份回歸！湯姆費爾頓睽違13年重返《哈利波特》　限期19週震撼全球哈迷

記者蕭采薇／綜合報導

在《哈利波特》系列電影中，飾演經典反派角色「跩哥馬份」的湯姆費爾頓（Tom Felton），宣布將加入美國紐約百老匯公演的《哈利波特：被詛咒的孩子》舞台劇，飾演「成年版」的跩哥馬份。這項消息一經發布，立即在全球掀起一股魔法旋風，引發無數「哈迷」的熱烈討論與期待。

▲湯姆費爾頓將加入百老匯《哈利波特：被詛咒的孩子》舞台劇，飾演「成年版」的跩哥馬份。（圖／翻攝自湯姆費爾頓IG）

湯姆費爾頓將自今年11月11日起，在百老匯Lyric Theatre 進行為期19週的限期演出。這不僅是他首次登上百老匯舞台，更是他繼《哈利波特》系列電影後，再次以「跩哥馬份」的身分重返魔法世界，意義非凡。

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《哈利波特：被詛咒的孩子》並非單純的電影改編，而是由J.K.羅琳、傑克索恩（Jack Thorne）和約翰帝芬尼（John Tiffany）共同創作的全新故事。劇情設定在《哈利波特：死神的聖物》結局的19年後，哈利波特已成為勞累的魔法部員工，同時也是三個孩子的父親。

▲《哈利波特：被詛咒的孩子》宣告湯姆費爾頓加入，跩哥馬份回歸！（圖／翻攝自湯姆費爾頓IG）

故事聚焦於哈利的小兒子阿不思波特（Albus Potter）與跩哥馬份的兒子天蠍馬份（Scorpius Malfoy）之間的友誼，以及他們在霍格華茲的冒險。他們將面對過去的陰影，並與黑暗勢力展開激烈的鬥爭。

這部舞台劇以其精湛的舞台設計、令人驚嘆的特效以及引人入勝的劇情而聞名，自2016年在倫敦西區首演以來，便獲得了無數獎項和讚譽，更被譽為「劃時代的舞台劇」。目前，《哈利波特：被詛咒的孩子》已在倫敦、紐約、墨爾本、漢堡、東京和多倫多等地巡迴演出，吸引了全球數百萬觀眾。

▲《哈利波特：被詛咒的孩子》中「成年版」跩哥馬份的造型，和父親魯休思馬份有幾分神似。（圖／翻攝自湯姆費爾頓IG）

湯姆費爾頓的加入，無疑為這部舞台劇注入了新的活力，也讓全球「哈迷」更加期待。相信他將以精湛的演技，完美詮釋成年版跩哥馬份的複雜情感與內心掙扎，為觀眾帶來一場難忘的魔法體驗。