「南台灣最頂啦啦隊」穿比基尼熱舞炸上圍　釣出小龍女：噢買尬

記者王靖淳／綜合報導

統一Uni-Girls瑟七不僅擁有甜美外型，還因此獲得「南台灣最頂啦啦隊」稱號，平時會透過社群記錄日常的她，今（6）日在IG曬出一段自己身穿比基尼熱舞的短片，火辣畫面曝光後，立刻掀起網友暴動，就連「小龍女」菲菲都現身留言。

▲瑟七會在社群分享生活。（圖／翻攝自Instagram／__seul777）

透過瑟七分享的短片可見到，她身穿一件粉紅色的無袖上衣，這件上衣有白色蕾絲邊的肩帶，腰部還有一條細繩繫帶。她下身搭配一條白色短褲，接著走向鏡頭露出俏皮表情。緊接著，瑟七換上橘白條紋的比基尼，還搭配一條橘色的運動短褲。她的頭上戴著一條白色蕾絲髮帶，並在鏡頭前跟著音樂旋律扭動身體，變換舞步的同時也襯托她傲人的上胸。

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▲瑟七分享火辣熱舞的影片。（圖／翻攝自Instagram／__seul777）

影片曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「美」、「暈爛」、「好可愛」、「好漂亮」、「好看好看」、「我流鼻血了」、「我看了五分鐘」，就連味全龍啦啦隊成員李恩菲（菲菲）也被畫面中的她給吸引，現身留言寫下：「噢買尬」，並搭配眼睛冒愛心的表情符號。掀起不小討論。

▲瑟七有「南台灣最頂啦啦隊」稱號。（圖／翻攝自Instagram／__seul777）

