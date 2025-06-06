網紅抄襲道歉！腦粉「護主出狂言」反讓受害者汪蘇瀧漲百萬粉

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸網紅何秋亊演唱會捲入抄襲風波，事件起因於在演唱會上所使用的造型、道具等，被不少網友指出與歌手汪蘇瀧過往演唱會風格過於相似，引發質疑與批評。雖然何秋亊工作室和本人已先後出面道歉，承認借鑑不當並表達歉意，但事態並未就此平息，反而因粉絲的一番「護主」言論火上加油。

▲何秋亊抄襲汪蘇瀧，事後雖道歉，卻因部分激進粉絲言論而有火上澆油之勢。（圖／翻攝自何秋亊微博）

起因是有粉絲在社群高喊：「網紅怎麼了？有本事讓汪蘇瀧來打PK。」此話一出立刻掀起網友反彈，甚至引起大規模嘲諷，進一步引爆網友對汪蘇瀧的支持潮，漲了許多抖音粉絲，反觀何秋亊的粉絲數不斷下滑，截至目前為止，汪蘇瀧的抖音粉絲已突破1千萬，兩天的時間100萬多萬粉絲，雖然遭抄襲，卻也收穫了一堆新追蹤。

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▲汪蘇瀧瘋狂漲粉。（圖／翻攝自汪蘇瀧微博、抖音）

事實上這波粉絲上升不單只是為吸引看熱鬧的網友，許多人表示之前雖沒關注他的社群，但一直是他的歌迷，這次藉機補上追蹤只是順理成章。汪蘇瀧、許嵩、徐良被稱為「QQ音樂三巨頭」，三人的音樂作品對許多人來說充滿回憶與共鳴，汪蘇瀧多首作品如〈有點甜〉、〈不分手的戀愛〉等都是經典。