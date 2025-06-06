羅志祥子弟兵宣告單飛「歸零重新開始」！　卻發燒失聲＋扁桃腺發炎

記者蔡琛儀／台北報導

男團C.T.O.人氣成員薛恩推出首支個人單曲〈別離開〉，不僅是他首次單飛、挑戰創作，更唱出歸零開始的勇氣。他以渾厚中低音詮釋這首R&B情歌，獻給一路支持他的粉絲：「謝謝你們一直都在，我才能走到今天。」

▲C.T.O成員薛恩推出個人單曲〈別離開〉。（圖／華納提供）

從音樂製作、造型到MV拍攝，薛恩坦言壓力極大，所幸有恩師羅志祥從Demo階段就一路陪伴給建議，「第一次放給老師聽超緊張，還好他給我很多實質方向。」沒有團員分擔的狀況下，他更用心投入每個細節，「「過去有團員在可以互相打氣，現在是一個人上場，責任感和壓力都變得更大，也激勵我把每個細節做到最好。」

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MV拍攝時，他為了淋雨舞蹈場景在低溫穿背心狂灑水，結果拍完就發燒失聲、扁桃腺發炎，打針才稍微好轉，他苦笑：「真的很辛苦，但也成為我身為歌手的特別記憶。」這次他更首次秀出壯碩背肌，透露為此狂操體態、拒吃麻辣鍋，只為呈現進化後的自己。

▲薛恩坦言，一個人責任感和壓力都更大。（圖／華納提供）

薛恩預告實體專輯已在籌備中，希望展現更多不一樣的面貌，「不管上節目、跑校園、商演，我都想參與，讓大家看到我的成長。」粉絲敲碗想看胸肌與腹肌，他靦腆笑說：「等我心理那道檻跨過，再給大家驚喜！」