陳天仁遭健身教練性騷！車上強吻摸下體　被問「幾個字」她表情尷尬

記者劉宜庭／綜合報導

女星陳天仁近日在節目中分享過去遭熟識健身教練性騷擾的經歷，語出驚人、令現場來賓震驚不已。她透露，十年前透過朋友介紹認識一位健身教練，兩人關係一度親如家人，毫無曖昧情愫，卻沒想到對方竟在她離婚後態度大變，甚至對她伸出狼爪，讓她至今心有餘悸。

▲陳天仁遭健身教練性騷。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



陳天仁表示，某次深夜聚會結束後，對方主動表示要送她去牽車，車上卻突然緊抱住她，「因為我整個被鎖進去了，我頭一轉上來，他的臉直接在我面前直接親下來。」她隨後尖叫掙扎「你不要這樣子」，結果話還沒講完，對方竟伸手觸碰她的下體。

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當下，陳天仁驚恐萬分並嚴正制止：「你這樣我要報警！」才讓對方停止行為。事後，她選擇逃避、不再聯絡對方，試圖讓這段經歷成為過去。然而1年後的另一場聚會中，兩人再度碰面，陳天仁當時看對方狀態極差，滿臉陰鬱，加上自己「聖母情結」發作，一時心軟，再度同意讓對方陪她回車上談話。

沒想到，對方再度企圖以情緒勒索為由靠近她，甚至強行將陳天仁的手拉往自己方向拉，這次她毫不猶豫立刻下車，並斷然結束聯繫。更讓她驚訝的是，她後來得知並非只有自己遇到這種狀況，根本是慣犯，「大家都覺得說他的形象很好。」

▲被問健身教練名字幾個字？陳天仁表情尷尬「我忘記了」。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）



主持人沈玉琳聽完也皺眉表示「這種不肖的健身教練，真的要公布姓名」，一旁的嘉賓也附和表示「而且要告訴朋友」。面對現場眾人詢問該名健身教練名字「兩個字嗎」、「還是四個字」，陳天仁面露尷尬，似乎有難言之隱，最後開玩笑說「我忘記了」帶過。