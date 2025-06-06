范瑋琪今晚出戰《歌手2025》！演唱曲目先曝光…不修音全開麥直播

記者陳芊秀／綜合報導

歌手范瑋琪6日晚間將在陸綜《歌手2025》登台參戰！她以補位歌手之姿參加，將與香港情歌天后衛蘭進行一對一對決，勝者才能正式成為節目補位歌手，敗者直接淘汰。該節目以不修音、全開麥方式直播，今晚將播出第4期（集），演唱歌單也搶先曝光。

▲范瑋琪今晚出戰《歌手2025》！演唱歌曲是〈最初的夢想〉。（圖／翻攝自微博）

《歌手2025》晚間將有8位海內外歌手競演，范瑋琪將演唱自己的代表金曲〈最初的夢想〉，同為補位歌手的的衛蘭將演唱〈大哥〉。而參戰歌手陳楚生演唱〈凡人訣〉、米奇蓋頓演唱〈Fix You〉、GAI周延演唱〈西湖〉、葛莉絲金斯勒演唱〈Believer〉，成績出色的單依純將演唱〈李白〉，時代少年團隊長馬嘉祺演唱〈我不需要每一個人都愛我〉。節目將於晚間7:45現場直播。

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范瑋琪近年積極耕耘大陸市場，此次參戰高收視陸綜《歌手2025》，賽前透過微博發文：「懷抱溫暖，傾聽內心的聲音，讓我們一起在音樂的世界中循著熱愛的方向，用力生長！」

▲《歌手2025》第4期演唱者與歌單。（圖／翻攝自微博）